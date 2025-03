Les récentes précipitations portent le niveau du barrage d'Oum Errbia à 84,5 millions de m³

Les récentes précipitations ont contribué à augmenter le niveau d'eau des barrages du bassin hydraulique d’Oum Errbia à El Jadida, avec un apport hydrique total de 84,5 millions de mètres cubes (m³), a affirmé Mounia El Azhari, cheffe du service de suivi, d’évaluation et de planification des ressources en eau à la délégation de l’Agence du bassin hydraulique d’Oum Errbia.



Dans une déclaration à la MAP, Mme El Azhari a précisé que les apports en eau du barrage Al Massira ont atteint 23,6 millions de m³, soit un taux de remplissage de 3,14%, tandis que le barrage Ahmed El Hansali a enregistré un apport de 22,4 millions de m³, et le barrage Bin El Ouidane 17,3 millions de m³.



Elle a ajouté que ces précipitations ont également rehaussé la capacité des petits barrages situés sur le territoire des Doukkala-Abda, notamment les barrages "Imfout" et "Douarat" à Ouled Frej, dont la capacité est estimée à 6,6 millions de m³. Le barrage "Sidi Said Ben Maachou" dans la province de Berrechid affiche, quant à lui, une capacité de 1,5 million de m³.



Mme El Azhari a souligné l’importance de ces précipitations attendues jusqu’à la fin de la semaine, et qui contribueront également à améliorer le niveau de ces barrages, ainsi que la nappe phréatique de la région de Doukkala, permettant ainsi aux agriculteurs de bénéficier à nouveau de l’irrigation.



Pour sa part, Abdellah Wahbi, responsable de l’unité de production d’eau potable à la station des Douarat, a soutenu que ces précipitations enregistrées la semaine dernière ont favorisé le remplissage des barrages et renforcé les bassins hydrauliques relevant du bassin d’Oum Errbia.



Il a expliqué que la station des Douarat contribue à l’approvisionnement en eau de plusieurs villes et centres urbains, notamment Casablanca, Settat, Berrechid et Azemmour, ainsi que des douars et localités situés à proximité des canaux qui en dépendent.



Il est à noter que d'importantes précipitations ont été enregistrées durant la période allant du 1ᵉʳ au 10 mars courant, avec une moyenne générale de 61 mm sur l’ensemble du bassin hydraulique d’Oum Errbia.