Les réalisateurs de “Batgirl” “stupéfaits ” par la décision de ne pas sortir le film

Les réalisateurs de "Batgirl" se sont dits mercredi "stupéfaits" par la décision de leur studio de ne pas sortir le film de super-héros pourtant quasiment achevé, au budget de 90 millions de dollars.



Warner Bros Discovery a choisi de mettre au placard le long métrage, déjà tourné, qui ne sortira ni au cinéma ni sur la plateforme de streaming HBO Max, où il devait être disponible aux Etats-Unis.



Adaptation des aventures du personnage de DC Comics, le film mettait en scène Leslie Grace dans le premier rôle, aux côtés de Michael Keaton, qui enfilait à nouveau le mythique costume de Batman.

"Nous sommes attristés et stupéfaits par la nouvelle. Nous n'arrivons toujours pas à y croire", ont déclaré Adil El Arbi et Bilall Fallah sur Instagram.



"En tant que réalisateurs, il est essentiel que notre travail soit montré au public, et même si le film était loin d'être achevé, nous aurions voulu que les fans à travers le monde puissent le voir et le comprendre", ont ajouté les deux Belges.



Une grande partie du travail de post-production - étape où, par exemple, les effets spéciaux sont ajoutés - était déjà bouclée.



Dans une déclaration sur son compte Instagram mercredi soir, Leslie Grace ("D'où l'on vient"), s'est dite "fière de l'amour, du travail acharné et de la détermination que tous nos incroyables acteurs et notre équipe infatigable ont mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse".

"Je me sens bénie d'avoir travaillé parmi des grands absolus et d'avoir en même temps forgé des relations pour toute une vie", ajoute l'actrice.



Dans leur message, les réalisateurs, qui ont notamment signé "Bad Boys for Life", ont rendu un hommage appuyé aux "fantastiques acteurs" à l'affiche du film.



"Quoi qu'il en soit, en tant que grands fans de Batman depuis notre enfance, c'était un privilège et un honneur de faire partie de (l'univers cinématographique DC), même pour un court instant. Batgirl pour toujours", ont-ils conclu.



La décision du studio a sidéré Hollywood, où des fins connaisseurs de l'industrie du cinéma ont assuré qu'une telle annulation était sans précédent pour une oeuvre quasiment terminée - et ayant coûté tant d'argent.



"Batgirl" semble avoir été la victime collatérale d'un changement de stratégie après la fusion entre Warner Bros et Discovery.

Warner Bros avait prévu de produire des films destinés à sortir directement sur la plateforme HBO Max.



Mais ce choix, justifié en partie par la nécessité de contourner les cinémas en pleine pandémie de Covid-19, ne faisait pas l'unanimité, et les studios semblent avoir fait marche arrière après leur fusion avec Discovery.



"Batgirl" aurait été jugé trop cher pour un secteur du streaming qui se serre la ceinture mais pas assez spectaculaire pour le grand écran, le condamnant à être remisé, selon des spécialistes du milieu cités par le magazine Variety.