Les réactions internationales au retrait de la candidature de Biden

De Moscou à Israël, les réactions internationales au retrait de la candidature du président démocrate Joe Biden pour un deuxième mandat à la Maison blanche face à un camp républicain au mieux de sa forme avec Donald Trump ont commencé à affluer dès dimanche soir.

Le Kremlin a réagi en se disant "attentif" à l'évolution de la situation.



"Les élections sont dans quatre mois. C'est une longue période pendant laquelle beaucoup de choses peuvent changer. Nous devons être attentifs, suivre ce qui va se passer", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov au média Life.ru.



L'ex-président Dmitri Medvedev a souhaité "une bonne santé" à Joe Biden dans un message sur Telegram, ajoutant que "les objectifs de l'opération militaire spéciale (seraient) atteints", en référence à la guerre menée par Moscou en Ukraine.

En Israël, le président Isaac Herzog a remercié son homologue américain "pour son soutien inébranlable au peuple israélien".



"Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Joe Biden pour son amitié et son soutien inébranlable au peuple israélien au cours de sa longue carrière de plusieurs décennies", déclare M. Herzog dans un message sur X.



"En tant que premier président américain à s'être rendu en Israël en temps de guerre (...) et en tant que véritable allié du peuple juif, il est un symbole du lien indéfectible entre nos deux peuples", a-t-il ajouté.



Le ministre de la Défense Yoav Gallant a loué Joe Biden pour son "inébranlable soutien à Israël au fil des années". "Votre soutien ferme, en particulier pendant la guerre, a été inestimable", a-t-il ajouté, le remerciant pour son "leadership" et son "amitié".

Le président Volodymyr Zelensky a remercié Joe Biden pour les "mesures courageuses" qu'il a prises pour soutenir l'Ukraine, saluant sa "décision difficile mais forte" de ne pas se représenter.



"Un grand président, un grand homme : Joe Biden choisit l'intérêt de son pays. Acteur du progrès aux Etats-Unis, ardent défenseur de la démocratie et de la stabilité du monde, il parachève ce soir son œuvre politique avec courage et sagesse", a salué sur X la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.



Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a estimé que le retrait de Joe Biden était "la meilleure décision politique qu'il pouvait prendre", qualifiant l'alliance Japon-Etats-Unis de "pierre angulaire de la diplomatie et de la sécurité" japonaise.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a rendu hommage au président Biden en estimant qu'il rendait "la démocratie plus forte".



"Vous avez pris de nombreuses décisions difficiles grâce auxquelles la Pologne, l'Amérique et le monde sont plus sûrs et la démocratie plus forte", a réagi le dirigeant polonais sur X.

"Je sais que vous étiez animés par les mêmes motivations lorsque vous avez annoncé votre décision finale. Probablement la plus difficile de votre vie".

A Berlin, le chancelier Olaf Scholz a salué une décision qui mérite "le respect".



"Mon ami Joe Biden a accompli beaucoup de choses : pour son pays, pour l'Europe, pour le monde", a écrit le chancelier sur X, ajoutant: "sa décision de ne pas se représenter mérite le respect".

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dit "respecter" la décision du président américain.

"Je sais que comme il l'a fait tout au long de sa remarquable carrière, il aura pris sa décision en fonction de ce qu'il estime être le mieux pour le peuple américain", a-t-il ajouté sur X.



"Je connais le président Biden depuis des années. C'est un grand homme, et tout ce qu'il fait est guidé par l'amour qu'il porte à son pays. En tant que président, il est un partenaire des Canadiens et un véritable ami", a écrit le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur X.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a salué le "leadership" de Joe Biden et son engagement "en faveur des valeurs démocratiques, de la sécurité internationale, de la prospérité économique et de l'action climatique pour les générations actuelles et futures".



"Je pense qu'il a pris la décision la plus sensée et la plus correcte. Il a donné la priorité à sa famille, à sa santé et s'est rendu compte qu'à cet âge, avec la santé fragilisée, il ne pouvait plus tenir les rênes de son pays et encore moins (présenter) une nouvelle candidature", a réagi Nicolas Maduro, le président du Venezuela sous sanctions américaines.