Les questions migratoires au centre d'entretiens maroco-espagnols

Les questions du transit et de la migration ont été vendredi à Rabat au centre d'entretiens entre le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq et le maire d'Algésiras, président de la Commission des affaires étrangères au Sénat espagnol, José Ignacio Landaluce Calleja, en visite dans le Royaume.

Cette rencontre a été l'occasion de mettre l'accent sur les questions relatives au transit et à la migration, vu l'importance stratégique de la ville d'Algésiras dans le passage des Marocains du monde et des migrations orientées vers l'Afrique et sur les différentes conventions de coopération conclues dans ce domaine, a souligné Abdelkrim Benatiq dans une déclaration à la MAP.

Après avoir mis en avant la qualité des relations maroco-espagnoles, il a indiqué que José Ignacio Landaluce Calleja considère "le Maroc comme étant le pilier essentiel de la stabilité et de la sécurité de la rive Sud du continent européen".

Il a, ainsi, exprimé sa volonté de diversifier et d'élargir la coopération maroco-espagnole à plusieurs domaines.

De son côté, José Ignacio Landaluce Calleja a affirmé que le Maroc demeure le partenaire essentiel de l'Espagne en Afrique, se félicitant du progrès qui a marqué les relations entre les deux pays.

Le Maroc et l'Espagne partagent les intérêts communs et leur passé et futur sont intimement liés, a-t-il relevé, notant que les relations unissant les deux pays sont basées principalement sur l'amitié et la fraternité.

En tant que maire de la ville qui accueille le nombre le plus important de Marocains, la consolidation de la coopération bilatérale est une question prioritaire, a-t-il dit.