Les projets ferroviaires structurants lancés par SM le Roi à Casablanca, une locomotive pour le développement de l’écosystème industriel national

Vendredi 26 Septembre 2025

Les projets ferroviaires structurants lancés, mercredi, par SM le Roi Mohammed VI à Casablanca constituent une véritable locomotive pour le développement de l’écosystème industriel national, a affirmé M. Luciano Fernandes Borges, directeur du Pôle matériel à l’Office national des chemins de fer (ONCF).

S’agissant du matériel roulant, M. Borges a rappelé, dans une déclaration à la presse, la signature d’un contrat portant sur l’acquisition de 110 rames automotrices destinées à assurer les transports régionaux et métropolitains de proximité.

Il a précisé que 48 rames seront affectées à la région de Casablanca, dont une trentaine pour les déplacements urbains et périurbains, et 18 rames pour desservir notamment Settat et El Jadida, notant que ces trains auront la particularité de circuler à une vitesse de 160 km/h sur la ligne classique.

Ce contrat signé avec le constructeur sud-coréen Hyundai Rotem prévoit l’implantation d’une usine locale, a ajouté M. Borges, précisant que 40 des 110 trains acquis seront assemblés et fabriqués sur le territoire national, ce qui contribuera au développement de l'écosystème industriel marocain, tout en favorisant le transfert de technologies et la création d’emplois.

