Les projets ferroviaires structurants lancés par SM le Roi à Casablanca sont des projets de nouvelle génération

Les projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca lancés, mercredi, par SM le Roi Mohammed VI, sont des projets de nouvelle génération, a affirmé le Directeur Général adjoint Opérations à l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohammed Smouni.



Il s’agit de projets de nouvelle génération avec trois composantes essentielles : les infrastructures, l’acquisition de nouveaux trains, et la réalisation de nouvelles gares, dont trois grandes gares de nouvelle génération, a souligné M. Smouni dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement par le Souverain de ces projets ferroviaires.



La composante infrastructures vise, en effet, à mettre en place un réseau de trains métropolitains de proximité, a précisé le responsable, ajoutant que la deuxième composante concerne l’acquisition de 48 nouveaux trains qui seront construits dans le cadre de l’écosystème ferroviaire national prévu via une usine qui va être construite au Maroc.



La troisième composante, quant à elle, concerne la réalisation de gares, dont trois grandes de nouvelle génération qui constitueront des hubs, outre dix gares de proximité qui seront aussi conçues avec la même architecture, a noté le responsable, ajoutant que cinq gares, qui existent déjà, vont connaître des travaux de requalification, rapporte la MAP.



De son côté, le directeur du pôle Projets à l’ONCF, Khalid Khayrane, a indiqué que le projet de Ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech, lancé par SM le Roi Mohammed VI, le 24 avril 2025, avance à un rythme soutenu.



Les travaux se déploient actuellement au cœur de Casablanca, sur un tracé stratégique reliant Kénitra à Marrakech pour une longueur totale de 430 km, a-t-il ajouté, précisant que sur ce linéaire, 210 km relient Kénitra à Casablanca et 220 km Casablanca à Marrakech.



Les différentes phases du projet connaissent un état d’avancement très important et les équipes œuvrent activement pour respecter l’échéance de mise en service prévue à la fin de l’année 2029, a noté M. Khayrane, mettant en avant l’avancement notable des travaux de génie civil, d’équipement, de logistique et d’approvisionnement.



Un total de 50 entreprises sont actuellement mobilisées sur le chantier, dont 75% sont marocaines, avec près de 5.000 personnes employées directement. Ce chiffre devrait atteindre environ 21.000 à mi-2026, témoignant de l’ampleur de "ce projet gigantesque", a-t-il souligné.