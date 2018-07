Les projets de développement de nos provinces sahariennes vont bon train

Une réunion du comité de pilotage du programme de développement des provinces du Sud a été tenue mercredi à Rabat, en vue de faire le point sur l'état d’avancement des projets inscrits dans le cadre de ce programme.

Présidée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, cette réunion a été l'occasion de faire le point sur l’état d’avancement des projets inscrits dans le cadre du Programme de développement des provinces du Sud et d'identifier les obstacles auxquels sont confrontés certains projets.

A cette occasion, les membres du Comité se sont dit satisfaits des taux «très importants» de réalisation des différents projets programmés.

Le bilan de la mise en œuvre des projets de développement inscrits dans le programme intégré est positif et connaît un taux «très important» en termes de réalisation et de mobilisation des ressources, a relevé le président de la région Dakhla-Oued Eddahab, Ynja Khattat, se réjouissant du rythme de réalisation des principaux projets intégrés dans la région.

Les projets routiers et ceux de raccordement de la ville de Dakhla au réseau électrique national ont connu également un rythme important de réalisation, a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion.

Il a aussi noté l'achèvement prochain du projet de dessalement de l'eau de mer qui permettra l'irrigation de 5.000 hectares, affirmant que ce projet aura un impact positif sur les jeunes et l’investissement dans la région. Pour sa part, Sidi Hamdi Ould Errachid, président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, a précisé que le taux d'avancement des projets est d'environ 48%, saluant le niveau des engagements financiers des départements gouvernementaux participants et du partenariat entre les différents intervenants.

Le niveau de réalisation avance selon les délais préfixés, ce qui profitera amplement à la région, a-t-il poursuivi.

De son côté, la secrétaire d'Etat chargée de l'Eau, Charafat Afailal, a salué les taux avancés de réalisation des projets dans tous les secteurs et l’»engagement fort» des départements ministériels et des trois régions afin d'accélérer la réalisation des projets programmés.

Tous les engagements pris par le département de l'Eau sont en cours de réalisation et couvrent des projets de protection contre les inondations et des installations hydrauliques de différentes capacités (petite, moyenne et grande) avec un taux de réalisation d'environ 100%, a-t-elle fait savoir.

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, a relevé, quant à lui, des «taux importants» de mise en œuvre du programme de développement des provinces du Sud, particulièrement en ce qui concerne les travaux et les études.

Il a, dans ce sens, noté le lancement d’appels d’offres relatifs au programme de développement, notamment en ce qui concerne les centres culturels.

La réunion s'est déroulée en présence de ministres, de représentants des départements concernés, des organismes, instances et établissements publics ainsi que des entreprises contributrices.