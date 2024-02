Les prises de position fort probantes du Forum afro-latin

Condamnation de l’agression israélienne sur Gaza, soutien de l’intégrité territoriale

des pays, engagement pour la protection de l’environnement …

Nous, membres, dirigeants et parlementaires des organisations de la jeunesse socialiste, participant à la première session du Forum afro-latin tenue à Rabat les 12, 13 et 14 février 2024. Après plusieurs séances de travail animées par un groupe de jeunes leaders socialistes internationaux et un groupe d'experts, d'acteurs et de spécialistes sur plusieurs thèmes, notamment la stabilité et le développement du continent africain, le double standard international dans les conflits existants, la situation politique en Amérique latine, la valorisation du réseautage et des liens entre les socialistes du Sud et le changement climatique et son impact sur le développement.Après des discussions approfondies entre tous les participants, nous, en tant que jeunesse socialiste internationale, déclarons à l'opinion publique internationale ce qui suit :1- Notre condamnation de l'agression israélienne continue sur Gaza, et notre demande d'un cessez-le-feu immédiat et d'assurer la protection des civils, et la nécessité de fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza, et nous soulignons que la solution des deux Etats reste un horizon réaliste pour une solution pacifique et durable à la question.2- Notre condamnation de toutes les formes de fragmentation des pays et notre soutien à la préservation de l'intégrité territoriale des pays et au respect de leur souveraineté, et nous soulignons que la voie démocratique reste le seul moyen de construire un Etat de droit et d'assurer le bien-être et l'épanouissement de nos peuples.3- Notre pleine implication dans la préservation de l'environnement de la planète et le soutien à toutes les initiatives qui protègent les ressources naturelles et prennent en compte une croissance inclusive et durable.4- Notre soutien à la lutte contre toutes les formes de trafic d'êtres humains et de trafic international de stupéfiants et le renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Amérique latine à cet égard.5- Notre appréciation de toutes les formes de coopération Sud-Sud et, dans ce contexte, nous valorisons toutes les initiatives de coopération conjointe pour le développement du continent, notamment l'initiative du Royaume du Maroc visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique.6- Nous affirmons la poursuite du partenariat entre les organisations de la jeunesse socialiste africaine dans l'horizon de la création d'une organisation de la jeunesse africaine capable de relever les défis du continent, et nous affirmons la poursuite de la coopération entre la jeunesse-itihadie, les organisations latino-américaines et le Réseau Mena Latina afin de renforcer le réseau socialiste international dans la région arabe, le continent africain et l'Amérique latine.