“Les princesses du désert” , nouveau roman d’Oumelghait Belkziz Boubg

“Les princesses du désert” est le titre du nouveau roman de l’écrivaine marocaine Oumelghait Belkziz Boubga, qui vient de paraitre aux éditions Afaq pour les Etudes, l’Edition et la communication à Marrakech.



Ce roman raconte l’histoire d’une femme qui part à la conquête du désert pour rencontrer ses “princesses aussi énigmatiques que mystérieuses”. Une héroïne moderne, libérée et à la poursuite d’une grande quête que son amie lui a confiée. Ce voyage initiatique sur les routes du désert sera un voyage propice à une profonde introspection intérieure. A travers le regard faussement naïf de l’héroïne, se dégage une curiosité qui met le lecteur en haleine. S’identifiant complètement à cette héroïne, on découvert avec elle un majestueux paysage prenant, un silence poignant et une expérience de vie hors du temps. Oumelghait Belkziz Boubga a créé un nouveau genre littéraire, celui du roman reportage, où elle recourt à un travail de recherche minutieusement documenté.



Dans ce roman, le lecteur découvre une richesse culturelle comprenant des coutumes, des traditions, des cérémonies, une histoire, un contexte politique et surtout une représentation de la femme particulièrement surprenante : Une femme émancipée, puissante, mais victime -ou coupable - de traditions séculaires et stéréotypes de beauté contrôlant leurs images et corps. A la fois objets du désir et sujets du pouvoir, les princesses du désert jonglent entre modernité et tradition, entre force de caractère et douceur et enfin entre indépendance et respect des traditions. Ces princesses sont particulièrement engagées. Ce livre ouvre de ce fait un débat sur de nombreux sujets à la fois sociologiques, politiques et historiques. La structure narrative ingénieuse du roman est entrecoupée par de magnifiques textes poétiques.



Oumelghait Belkziz Boubga a déjà publié “Les princesses de la montagne” et “Les princesses de la médina”, qui représentent avec “Les princesses du désert”, une trilogie qui met la femme à l’honneur, une femme qui se conjugue au pluriel et qui s’affirme au présent. Cette écrivaine compte aussi publier “La Roseraie” (Nouvelles - Poésie et Textes Poétiques) et “L’Amour en héritage” (théâtre).