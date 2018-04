Les ponts autoroutiers bientôt dotés de clôtures pour la sécurité des usagers

Les Autoroutes du Maroc sont "sûres" et les ponts autoroutiers seront dotés d'une clôture pour la sécurité des usagers, a souligné, lundi à Rabat, le ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

En réponse à une question orale relative aux "agressions répétées sur les Autoroutes", posée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, il a fait part de l'existence d'un projet visant à doter tous les ponts autoroutiers de clôtures.

Des caméras de surveillance seront mises en place, en commençant par les zones à grands risques, pour identifier les individus auteurs d'actes malsains et dont la plupart se trouve sous l'emprise de la drogue, a-t-il expliqué.

Après avoir rappelé que ces ponts ne sont pas sous la responsabilité de la Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), le ministre a fait savoir qu'une commission nationale représentant tous les départements concernés planche sur ce sujet, déplorant que les clôtures des autoroutes subissent toujours des dégâts, même si l'ADM procède régulièrement à leur réparation.

En vue de faire face à ce genre d'actes, des efforts de l'Etat, d'associations de la société civile et des citoyens s'avèrent nécessaires, selon le ministre.

Les éléments de la Gendarmerie Royale de Khémisset avaient interpellé récemment trois individus dont un repris de justice, impliqués dans une affaire d'agression par jets de pierre ayant entraîné, le 7 avril, le décès d'une automobiliste sur le tronçon autoroutier reliant Sidi Allal El Bahraoui à Tiflet.