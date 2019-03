Les passionnés du 7ème art à la découverte d'une rétrospective de documentaires d’Izza Genini sur le Maroc

Le public polonais passionné du septième art a pu découvrir, samedi et vendredi, au Musée Asie et Pacifique de Varsovie une rétrospective de films documentaires sur le Maroc de l’œuvre foisonnante de la productrice-réalisatrice marocaine Izza Génini. Cet événement culturel, qui s'inscrit dans le cadre des activités du Festival de la Francophonie en Pologne, a été marqué par la projection de films documentaires de trois séries ''Maroc traditionnel'', ''Maroc musical'' et ''Maroc pluriel''.

Le public polonais, attentif et réceptif, a ainsi pu apprécier les films documentaires ''Moussem'', ''Pour le plaisir des yeux'', ''Vibrations dans le haut Atlas'', ''Rythmes de Marrakech'', ''Gnaouas'', ''Citron, le fruit de Splendor'' et ''Retourner à Oulad Moumen'', lesquels retracent différentes facettes des traditions et coutumes marocaines et abordent à travers une sublime narration et sous différents angles, la réalité sociale et les pratiques artistiques créatives dans différentes régions du Maroc.

L'ambassadeur du Maroc en Pologne, Youns Tijani, a indiqué, à cette occasion, que le choix a été porté sur un éventail de films d’Izza Genini eu égard à sa créativité pour reproduire en images la diversité culturelle du Maroc aux multiples affluents, et afin de faire découvrir au public polonais, la richesse, la diversité et le brassage unique du vécu social, les singularités de la richesse de la culture du Royaume, son patrimoine musical et artistique et les valeurs humaines véhiculées comme la coexistence, l'ouverture, l'hospitalité et l'attachement à l'identité nationale et au patrimoine authentique.

Pour sa part, Izza Genini a affirmé qu'elle est honorée de présenter au public polonais une facette de la culture marocaine et son patrimoine musical riche, ainsi que des spécificités sociales profondément enracinées dans l'histoire du Royaume, que les Marocains ont su préserver jalousement.