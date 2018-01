Les parlementaires absents sanctionnés par la Chambre des représentants

C’est une tradition désormais ! La Chambre des représentants est décidée à lutter contre l’absentéisme. Pas de laxisme en la matière. Elle a ainsi mis, à nouveau, en application les termes de son règlement intérieur en dévoilant les noms des députés qui ont séché les dernières séances et probablement elle devrait, par ricochet, procéder à des prélèvements sur leurs rémunérations.

Le règlement intérieur de la première Chambre stipule, en effet, que les émoluments dépendent de la présence des députés. C’est ainsi que la rapporteuse de la séance tenue en début de semaine, avait tenu à citer les noms de ceux qui ont séché deux séances successives, en sus de celui d’un parlementaire qui s’est absenté à trois séances consécutives sans motif ni excuse. Les noms de ces absents, à savoir Abdelhaq Moaddab, Yassine Radi, Abdelhaq Benomar, Samir Abdelmola, Salahedine Abdelghali, Abdellatif Zaim, Fouad Derkaoui et Mustapha Tadoumant seront, comme d’habitude, publiés au Bulletin officiel de la Chambre des représentants.

Par conséquent, il est attendu que le bureau adresse des lettres aux concernés, pour les informer des prélèvements sur leurs émoluments. Lesquels se montent à 1.000 DH pour chaque absence.

Ce n’est pas la première fois qu’une pareille mesure a été mise en œuvre. La première Chambre avait dans le passé entamé la mise en application de cette mesure du règlement intérieur par le prélèvement d’un montant variant entre 3.000 et 7.000 DH sur les rémunérations de 33 députés qui avaient manqué les séances du Parlement.