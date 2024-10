Les noms des lauréats du Prix annuel "Mémoire pour la démocratie et la paix" dévoilés

Le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix a décidé de décerner son Prix annuel "Mémoire pour la démocratie et la paix" au photographe brésilien de renommée internationale Sebastião Salgado, à Lilia Wanick et à leur institut Terra pour leur rôle dans la sensibilisation, à travers la pratique quotidienne, l'art et surtout la photographie, sur les dangers auxquels notre planète est exposée et leur impact sur l'avenir de l'humanité, a fait savoir un communiqué de presse parvenu à Libé.



Selon la même source, ce prix a également été décerné cette année à la Coalition marocaine pour la justice climatique qui regroupe plus de deux cents organisations de la société civile dont le rôle est de sensibiliser sur le changement climatique et militer pour une justice climatique au service de la démocratie et de la justice sociale.



« Tout en considérant le prix comme une valeur ajoutée et un acquis important car il promeut la culture de la coexistence entre les peuples, les cultures et les individus, renforce la défense des causes justes des peuples et des nations, et encourage les pratiques positives qui contribuent à la préservation de la dignité humaine, le Centre félicite l’institut brésilien Terra, Sebastião Salgado et Mme Lilia Wanick », lit-on dans le communiqué de presse du Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix, présidé par Abdesslam Bouteyeb.



Il félicite également « la Coalition marocaine pour la justice climatique et toutes ses composantes dont les positions et les pratiques sont conformes à la philosophie du Prix et aux objectifs du Centre au nom duquel il est décerné », tout en saluant l'engagement de toutes les personnes, les institutions officielles, les fondations, les associations de la société civile, etc. qui défendent un environnement sain, les valeurs d'égalité, de solidarité, de fraternité et les causes justes des peuples.



Ce prix sera remis aux lauréats mardi 5 novembre 2024, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Festival international de cinéma et mémoire commune à Nador, en présence de personnalités nationales et internationales de divers horizons.



Il y a lieu de rappeler que le Prix international "Mémoire pour la démocratie et la paix" a été décerné au leader syndical tunisien Houcine Abassi en 2016 (prix Nobel de la paix 2016); à la Fondation des Trois Cultures du Maroc et d'Espagne (2017); à l'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero à feue Aïcha Al Khattabi, fille du leader Mohamed Ben Abdelkrim Al Khattabi (2018); à l'ancien président colombien José Manuel Santos (prix Nobel de la paix en 2018) en 2019; à la femme politique française d'origine marocaine Najat Vallaud-Belkacem (2021); à l'ancien ministre péruvien des Affaires étrangères Miguel Angel Rodriguez Macay et au médecin et homme politique marocain Mohamed Cheikh Biadillah (2023).



H.T