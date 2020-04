Les musiques reposantes ont le vent en poupe

A l'heure où plus de quatre habitants de la planète sur dix sont confinés dans l'espoir d'endiguer la progression de l'épidémie de Covid-19, les styles musicaux évoluent et les musiques "chill", aux mélodies reposantes, ont la cote selon la plateforme de musique en ligne Spotify. "Alors que de plus en plus de gens restent chez eux ces dernières semaines, nous avons vu l'écoute de la musique et des podcasts changer de différentes manières", a déclaré lundi le groupe dans un communiqué. Spotify a ainsi noté une augmentation des musiques "chill" - définies par le géant suédois comme "plus acoustiques, moins dansantes et moins énergiques" que la plupart des autres titres - dans la playlist de ses utilisateurs.

Sur ordinateur, téléviseur, console de jeux ou haut-parleur intelligent, Spotify dit également voir une hausse des playlists "sur le thème de la cuisine et des tâches ménagères". Les podcasts d'information suscitent un intérêt croissant comme la musique et les podcasts pour enfants privés d'école, "en particulier la musique pour (les) aider à s'endormir", note le groupe. Dans le même temps, alors que les autorités recommandent de se tenir à distance les uns des autres dans de nombreux pays pour limiter la propagation du virus, la plateforme de streaming dit avoir enregistré une hausse de 135% des écoutes du titre de The Police "Don't stand so close to me" ("Ne reste pas si près de moi" en français) au cours des dernières semaines.