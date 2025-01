Les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre le Maroc et Bahreïn au centre d'une réunion à Manama

Le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, a reçu, mardi à Manama, une délégation du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, conduite par le directeur des Nations unies et des organisations internationales, Redouane Houssaini, a rapporté l'Agence de presse de Bahreïn (BNA).



Lors de cette réunion, les deux parties ont examiné les moyens à même de renforcer davantage la coopération et la coordination bilatérale, d'unifier les positions, de poursuivre les consultations au niveau politique et de se soutenir mutuellement dans les forums et organisations internationaux au service des intérêts et aspirations communs, outre les échanges de points de vue sur des questions d'intérêt commun, a-t-on ajouté de même source.



À cette occasion, les deux parties ont passé en revue les relations fraternelles étroites entre le Royaume de Bahreïn et le Royaume frère du Maroc sous la bienveillance et l'attention particulière des dirigeants des deux pays frères pour une coopération bilatérale accrue au service des intérêts communs.



Outre M. Houssaini, la délégation marocaine comprend le directeur des questions globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Ismail Chekkori et l'ambassadeur du Maroc au Royaume de Bahreïn, Mustapha Benkhayi.