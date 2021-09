Les ministres arabes des Affaires étrangères saluent les efforts de S.M le Roi pour défendre Al Qods

Le Conseil de la Ligue des Etats arabes, réuni au niveau des ministres des Affaires étrangères, a salué jeudi au Caire les efforts que déploie Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour défendre la Ville Sainte.



A l'issue de sa 156e session ordinaire, le Conseil a exalté les efforts de Sa Majesté le Roi pour soutenir la résistance du peuple palestinien, tout en se félicitant du rôle avant-gardiste joué à cet égard par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif qui relève du Comité Al Qods.

Soulignant la responsabilité collective arabe et islamique envers Al Qods, le Conseil a également appelé tous les Etats et les organisations arabes et islamiques, les Fonds arabes et les organisations de la société civile à fournir les financements nécessaires pour mettre en œuvre les projets contenus dans le Plan stratégique de développement sectoriel à Al Qods-Est (2018-2022), soumis par l'Etat de Palestine dans le but de sauver la ville sainte, protéger ses lieux sacrés et renforcer la résistance de son peuple face aux pratiques israéliennes visant à judaïser la ville et à déplacer sa population.



Les ministres arabes des Affaires étrangères ont appelé tous les pays à mettre en œuvre les résolutions des Nations unies et du Conseil exécutif de l'UNESCO concernant la question palestinienne, y compris le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a affirmé que la sainte mosquée Al-Aqsa fait partie intégrante des sites du patrimoine culturel mondial et a condamné, à cet égard, les atteintes dont elle fait l'objet.



Par ailleurs, les ministres arabes des Affaires étrangères ont réitéré leur attachement au contenu de l’Accord politique libyen de Skhirat, signé le 17 décembre 2015 au Maroc, sous les auspices des Nations unies.



Dans les décisions prises au terme de la 156ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, les ministres arabes des Affaires étrangères ont salué le rôle des pays voisins de la Libye, notamment le Maroc, la Tunisie et l'Egypte, qui ont accueilli les sessions de dialogue libyen dans le cadre du soutien au processus de paix parrainé par la Mission d'appui des Nations unies en Libye dans ses trois volets : politique, économique et militaire.

Les participants à la réunion ministérielle ont affirmé le rôle de premier plan de la Ligue des Etats arabes dans le renforcement de la consultation et de la coordination entre les Etats membres en vue de parvenir à un règlement politique global de la crise libyenne, mettant l’accent sur l’importance de poursuivre les efforts déployés dans le cadre de la Commission quadripartite sur la Libye et de coordonner avec les partenaires concernés par la question libyenne, notamment l'Union africaine et l'Union européenne.



Les ministres arabes ont également renouvelé leur soutien à la nouvelle autorité unifiée, représentée au Conseil présidentiel et au Gouvernement d'union nationale, dans ses missions en vue de la tenue des élections législatives et présidentielles prévues le 24 décembre.



A cet égard, ils ont exhorté les institutions libyennes compétentes à prendre les mesures nécessaires pour clarifier la base constitutionnelle des élections et promulguer les lois nécessaires pour permettre à la Haute Commission électorale d'obtenir les ressources financières pour préparer les élections législatives et présidentielles conformément au calendrier fixé.



Le Maroc a été représenté à cette réunion par une délégation conduite par l'ambassadeur du Royaume au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi.