Les métiers du soin à la personne au cœur d'un séminaire à Marrakech

Les métiers du soin à la personne ont été au cœur d'un séminaire organisé, mardi à Marrakech, sous le thème "L'aide à la personne: un enjeu de santé et de société dans la région MENA".



L’événement a rassemblé des professionnels, des experts et des représentants institutionnels pour discuter des défis et des solutions face à l’évolution des besoins en soins dans la région.



Le séminaire a mis en lumière les projets de l'Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) Maroc, notamment la Formation d’Aide à la Personne à Autonomie Réduite (FAPAR), un programme qui forme des jeunes aux métiers essentiels tels que les auxiliaires de vie, les assistants de soins et les accompagnateurs médico-sociaux, rapporte la MAP.



A cette occasion, Nabil Jadri, directeur exécutif d'IECD Maroc a relevé que former des jeunes aux métiers de l’aide à la personne n’est pas seulement une réponse aux défis sanitaires actuels, mais aussi un levier pour l’insertion professionnelle et le développement économique.



Il a, dans ce sens, relevé que cet événement permet également de discuter de l’importance de la coopération régionale pour améliorer l'accès aux soins et renforcer les compétences des jeunes dans le secteur de l’aide à la personne.



Dans le même sillage, Vianney Basse, directeur méditerranée et Proche Orient à l'IECD, a affirmé que grâce à des projets tels que la FAPAR, l’association contribue activement à la fois à la satisfaction des besoins sociaux et à la création d’opportunités d’emploi dans un secteur en pleine expansion.



Dans une déclaration à la MAP, M. Basse a souligné que ce séminaire constitue une occasion unique de renforcer les synergies entre les pays de la région, pour construire ensemble des solutions durables et adaptées aux défis actuels.



Par ailleurs, les participants ont échangé sur les meilleures pratiques et les moyens de favoriser des partenariats durables pour répondre aux besoins croissants en matière de soins à domicile dans la région.



L'IECD Maroc, une association de droit marocain active depuis 2017, poursuit son engagement en faveur de la formation professionnelle et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat à travers une série de projets innovants destinés à répondre aux besoins du marché du travail.



En collaboration avec ses partenaires locaux, IECD Maroc se concentre sur deux axes principaux à savoir, la formation et l'insertion professionnelle, ainsi que le soutien à l’entrepreneuriat.