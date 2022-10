Les membres du jury du 19ème FIFM dévoilés

Les membres du jury de la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech, prévue du 11 au 19 novembre 2022, ont été dévoilés mardi. Présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino, le jury sera composé de 8 membres de nationalités différentes et de 4 continents, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Paolo Sorrentino sera ainsi épaulé par la réalisatrice danoise Susanne Bier, l'acteur et producteur américano–guatémaltèque Oscar Isaac, l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi et l’acteur français Tahar Rahim, ont-ils précisé. Représentant 10 pays différents en provenance de 4 continents, le jury de cette 19e édition est à l’image du Festival international du film de Marrakech, une manifestation qui célèbre le cinéma mondial, a souligné la même source, ajoutant que ce jury international décernera l’Etoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition, dédiée à la découverte de cinéastes à travers le monde. Le jury rendra son verdict lors de la soirée de clôture du Festival le 19 novembre 2022.