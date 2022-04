Les membres de la famille de l’éducation brillent au Festival national de musique classique de Tétouan

Les adhérents des ateliers de musique au Centre socioculturel de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation Formation ont remporté la première place lors de la 22è édition du Festival national de musique classique de Tétouan.



Cette manifestation culturelle annuelle, organisée par l’Association Mawazine de Tétouan, a connu la participation de plus de 70 musiciens jouant des instruments à cordes (piano, violon, guitare) et des instruments à vent (clarinette, saxophone), et représentant des instituts culturels et de musique locaux et nationaux.



L'équipe représentant le Centre socioculturel de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation-formation a décroché des places très honorables à tous les niveaux et tranches d'âge, sous la supervision de Mme Hanane El Massoudi, encadrante des ateliers de musique au Centre socioculturel de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation à Tétouan.



Cette équipe était composée de 30 participants parmi les adhérents du Centre qui bénéficient tout au long de l'année de plusieurs ateliers de musique et de chant et participent à des sessions qui allient créativité et apprentissage sur la chorale, direction de chorale, groupe instrumental et chorégraphie.



Plus de 250 personnes de différentes tranches d'âge participent annuellement aux ateliers de musique du Centre, qui bénéficient à tous les membres de la famille de l'éducation, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à l'art et à la musique.



Le Centre anime également des ateliers d’arts plastiques et appliqués. Il est à noter que la 22è édition du Festival national de musique classique de Tétouan s’est déroulée en présence des directeurs de certains conservatoires, de professeurs de diverses disciplines musicales, et de personnalités culturelles et artistiques de la ville de Tétouan et de la région.



Le jury, constitué de professeurs de conservatoires, a rendu son verdict sur la base d’une évaluation pédagogique visant à promouvoir la musique académique, à valoriser l'interprétation instrumentale et à stimuler la pratique musicale à l'échelle régionale et nationale.