Les jeunes talents Gnaoua font leur festival à Essaouira

La septième édition du Festival des jeunes talents Gnaoua, une manifestation culturelle pour l'expression musicale de la jeunesse marocaine, se tiendra, du 22 au 25 août, à Essaouira avec une programmation riche et variée, ont indiqué les organisateurs.

Organisé par l’Association Torqa Gnaouia et ses partenaires notamment la province d’Essaouira, la délégation provinciale de la culture, le Conseil provincial du tourisme et l’Association Essaouira-Mogador, cette 7ème édition mettra à l’honneur la jeunesse et la transmission, ont expliqué les organisateurs, lors d’une conférence tenue récemment à Casablanca.

Les mélomanes locaux, nationaux ou étrangers présents à Essaouira auront à découvrir et apprécier une dizaine de concerts programmés sur la grande scène Moulay Hassan ainsi qu’à Dar Souiri avec des maîtres Maâlems, tels que Hassan Boussou, Hamid El Kasri, Abdeslam Alikane et bien d’autres qui gratifieront le public par des fusions avec des artistes tels que le célèbre guitariste Torsten de Winkel.

A l’affiche, figure le célèbre groupe Marsaband, le talentueux chanteur Farid Ghannam, la troupe Hassani de Lâayoune, Hmadcha d’Essaouira, Issawa et bien d’autres.

Le programme de cette édition comporte, en outre, des ateliers de formation et des tables rondes où seront invités musicologues, artistes, musiciens et sociologues, ont-ils relevé.

Dans le cadre de cette manifestation et afin de contribuer aux efforts visant à valoriser le patrimoine gnaoui et perpétuer la relève de cet art ancestral, un casting a été organisé dans les villes principales du Royaume pour sélectionner neuf troupes de Gnaouas, qui se produiront sur la grande scène de la place Moulay Hassan et participeront au concours "Jeunes talents Gnaouas 2019" dans les catégories, guembri, voix, t’bal et prestation scénique.