Les jeunes et le management au centre d’un colloque international à Agadir

“Les jeunes et les politiques managériales" est le thème d'un colloque international qui réunira en avril prochain à Agadir chercheurs, pédagogues, universitaires et responsables publics et privés du Maroc et de l'étranger. La rencontre se propose de débattre de cette problématique à travers une approche pluridisciplinaire en traitant, entre autres, de thèmes concernant les jeunes et le monde du travail, les jeunes et l’entrepreneuriat, la place des jeunes dans la gouvernance territoriale, les médias et la société, ainsi que les enjeux socioculturels auxquels est confrontée confrontent cette catégorie sociale qui représente une force motrice et un atout majeur face aux défis de demain, lit-on dans une présentation de l'événement. "En adoptant une politique managériale adéquate, l'Etat est à même de renforcer la contribution des jeunes dans le développement de leur pays. Faute de quoi, et en face de l’exclusion et de la marginalisation, les jeunes se transforment en agents destructeurs, entravant, voire ruinant, le progrès de leur nation", relève la même source.

Le colloque prévu les 25 et 26 avril, ambitionne ainsi de discuter des politiques managériales à même de puiser dans le potentiel illimité qu’offre la jeunesse du 21ème siècle, ce qui interpelle, indique-t-on, différents acteurs dont les responsables politiques, appelés à soutenir le dialogue avec les jeunes et à les encourager dans leurs initiatives entrepreneuriales, associatives et politiques en préparant le cadre favorable à cet effet, les enseignants et les pédagogues, sollicités plus que jamais dans le développement de la créativité et de l’esprit de l’innovation chez les jeunes étudiants qui affrontent un monde hypercompétitif ainsi que les professionnels conviés à accompagner et à orienter les jeunes.