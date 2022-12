“Les jardins des secrets ” de Mohamed Al Hor rafle quatre prix lors des Journées théâtrales de Carthage

La pièce théâtrale marocaine "Les jardins des secrets" de Mohamed Al Hor a raflé quatre prix dans le cadre de la compétition officielle de la 23ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), qui s'est clôturée samedi soir à Tunis.



Cette pièce a reçu le prix du théâtre de l’opéra pour la meilleure scénographie, attribué à Mostapha El Alaoui et Mohamed El Hor, ainsi que celui de la meilleure œuvre.

Le prix de la mise en scène a été attribué à Mohamed El Hor, alors que celui de l’interprétation féminine est revenu à Jalila Tlemsi pour son rôle dans "Les jardins des secrets".



D'une durée de 80 minutes, la pièce de la troupe "Akoun" relate l'histoire d'une jeune fille qui appartient à une famille aisée et moderne. Ses parents l'ont forcée à épouser un homme qu'elle ne connaissait pas.



Elle refuse cette alliance parce qu'elle avait une histoire d'amour avec une autre personne, ce qui a provoqué une mésentente entre les parents, un ressentiment et un profond chagrin pour la fille.



Ce personnage a connu un destin tragique. La fille a trouvé la mort dans un douloureux accident en tentant de fuir le soir de ses noces d’un mari qu’elle n’aime pas et qui a été imposé par la famille, toujours dans le respect des traditions familiales.



Pour le dramaturge Mohamed El Hor, "les jardins des secrets" traite de thématiques et de questions centrales non seulement pour le public local mais généralement pour l’homme moderne, dans une forme créative, avec un dialogue en dialecte et en langue arabe.



Ce spectacle met l’accent, notamment, sur le thème du vide, un phénomène exacerbé davantage par l’essor des réseaux sociaux, a ajouté le dramaturge, expliquant que son œuvre s'intéresse à la fragilité de l’être et l’insignifiance du vécu.



Sont en lice pour le Tanit d'or de ces journées, aux côtés des jardins des secrets, des pièces théâtrales représentant plusieurs pays dont la Tunisie, le Sénégal, l’Égypte, la Palestine et le Liban.



Le jury de la compétition officielle présidé par la Tunisienne Leila Toubel est composé par Lina Abyadh (Liban), Youssef Al Hamdan (Bahreïn), Falah Chaker (Irak), Abdelwaheb Mabrouk (Tunisie) et José Mena Abrantes (Angola).



Le programme des JTC présente également 31 pièces hors compétition dont 12 pièces de théâtre du monde, 4 pièces de théâtre amateur et 7 pièces de théâtre pour enfants et 8 spectacles de rue.



Le festival créé en 1983 continue son périple, en cette édition placée sous le signe de la fête, à travers une variété de spectacles répartis entre la cité et plusieurs espaces de la capitale.



Le Sénégal est l’invité d'honneur de cette 23e session qui rend hommage à un théâtre notamment d'expression française et à une grande figure du Sénégal et du continent africain Léopold Sédar Senghor.