Les investisseurs financiers anticipent une stabilité du taux directeur

Les investisseurs financiers sont favorables à une stabilité du taux directeur de Bank Al-Maghrib (BAM) lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue le 26 septembre, selon un sondage réalisé par Attijari Global Research (AGR).



"Au terme de cet exercice, le consensus des investisseurs financiers au Maroc est quasi-unanime quant à une stabilité du taux directeur de Bank Al-Maghrib", indique AGR dans son dernier document “Research report strategy”, relatant les résultats de ce sondage réalisé auprès d’un échantillon de 35 acteurs financiers considérés parmi les plus influents du marché marocain.



Plus en détail, 96% des investisseurs sondés anticipent un statu quo du taux directeur de BAM au terme de son prochain conseil, contre une probabilité de 3% pour un relèvement du taux de 25 points de base (PBS), tandis que la probabilité d’une baisse ressort quasi nulle à 1%, précise la même source.



A l’analyse des réponses obtenues par catégorie d’investisseurs, les analystes d’AGR estiment que les investisseurs étrangers et les acteurs de référence sont unanimes quant au scénario d’une stabilité du taux directeur en septembre 2023, soit une probabilité de 100%.



Les institutionnels locaux accordent, pour leur part, une probabilité de 93% pour le scénario du maintien du taux contre une probabilité de 3% pour une hausse de 25 PBS en septembre.

Quant aux personnes physiques, elles accordent une probabilité de 97% pour le scenario d’un statu quo du taux directeur contre une probabilité de 3% pour une baisse de 25 PBS, ajoute AGR.