“Les inqualifiables” en tournée dans plusieurs villes marocaines

Le duo humoriste "Les inqualifiables" entame une tournée dans plusieurs villes du Royaume avant de prendre la destination de Paris pour un spectacle 100% marocain, indique un communiqué du duo. Après le succès des premières étapes de leur tournée mondiale entamée en janvier 2019 au Maroc, puis au Canada et aux États-Unis, "Les inqualifiables" poursuivent leur "odyssée" humoristique en commençant par un voyage-spectacle de trois jours dans les dunes de Merzouga, puis dans plusieurs villes du Royaume avant de gagner Paris, précise la même source. De Casablanca à Paris en passant par le Sahara, le duo compte présenter le spectacle "Si y’a moi y’a toi" qui se veut original, énergique et pétillant, regorgeant d'absurde, d'analyse et de bonne humeur, le tout inspiré des anecdotes et péripéties du quotidien de la culture marocaine, ajoute-t-on.

"Nous avons toujours voulu nous produire en plein nature, quoi de mieux que les dunes de notre Sahara pour réaliser ce rêve?!", indique Oubeid, membre du duo, cité dans le communiqué. "Ce voyage-spectacle de trois jours nous permettra, non seulement de nous produire dans un endroit insolite pour un spectacle, mais en plus ce sera une belle occasion de connaître encore mieux notre public", relève Amine, l'autre membre du duo.