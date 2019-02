C’est grâce à son activité de charpentier que Harrison Ford a rencontré George Lucas ! Alors que sa carrière d’acteur ne décolle pas et qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille, Harrison Ford décide de devenir artisan. Par l’intermédiaire d’un ami, Harrison Ford fait des travaux chez George Lucas et les deux se lient d’amitié. Quelques années plus tard, il le fera jouer dans « American Graffiti » avant de lui proposer de jouer Han Solo dans « La guerre des étoiles ».