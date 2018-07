Les grosses tournées font les gros revenus

Les grands noms de l'industrie musicale tirent l'essentiel de leurs revenus de leurs tournées, selon une enquête du magazine américain Billboard. Et le groupe irlandais U2 est celui qui a le plus engrangé aux Etats-Unis en 2017. Bono et sa bande ont ainsi amassé sur le territoire américain quelque 54,4 millions de dollars, dont 95% grâce à leur tournée géante, dans des stades combles, pour marquer le trentième anniversaire de leur album mythique "The Joshua Tree". A l'ère de l'essor du streaming et de la stagnation des ventes d'albums, les tournées génèrent près de 80% des revenus des cinquante musiciens les plus prolifiques aux Etats-Unis, selon Billboard.

La star de la country Garth Brooks, 56 ans, pointe au deuxième rang: l'homme au chapeau de cowboy a récolté 52,2 millions de dollars l'an dernier dans son pays, là encore grâce à une énorme tournée entamée en 2014.

Le groupe Metallica complète le podium, avec 43,2 millions de dollars. La première femme du classement, Lady Gaga, et le premier rappeur, Kendrick Lamar, lauréat cette année du Prix Pulitzer, se classent respectivement en sixième et treizième positions. Seuls deux musiciens n'ayant pas "tourné" en 2017 figurent dans ce classement: le roi du streaming Drake (37e), qui a touché 8,6 millions de dollars de plateformes d'écoute en ligne, et Taylor Swift (48e), dont la plupart des revenus étaient issus des ventes de CD traditionnels et de téléchargements.