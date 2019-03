Les folles déclarations de Jennifer Aniston

On n’arrête plus les tabloïds ! Eh oui les meltynautes, si les rumeurs allaient déjà bon train depuis le divorce de la star de Friends, les retrouvailles des deux ex le mois dernier n'ont absolument pas apaisé la Toile. Alors qu’Angelina Jolie serait loin d'avoir des regrets concernant son rôle dans le divorce de Jennifer Aniston et de Brad Pitt, la meilleure amie de Courteney Cox rêve-t-elle que l'acteur devienne le père de ses enfants ? C'est, en tout cas, les propos hallucinants rapportés par le site Radar Online : "Elle adorerait qu'il le soit et Brad est totalement d'accord. Pour elle, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il représente l'homme parfait".

La source poursuit en confiant : "Elle aimerait que ses enfants ressemblent trait pour trait à Brad mais qu'ils puissent également hériter de son charme et de sa personnalité. Elle n'a d'ailleurs pas eu besoin de lui poser la question deux fois, il a immédiatement accepté de faire partie de ce projet". Mais bien évidemment, le site Gossip Cop a démenti ces déclarations absolument incroyables. Une chose est certaine, les retrouvailles de l'ex-couple n'ont pas du tout fini de faire parler sur la planète people. En attendant de plus amples informations, la mère de Brad Pitt préfère-t-elle Jennifer Aniston à Angelina Jolie ? C'est la nouvelle rumeur.