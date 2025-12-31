Les flops d’un exécutif à la peine : L’addition finale d’un quinquennat perdu

A l’heure des bilans, lorsque les discours s’effacent et que les chiffres cessent d’être des éléments de langage pour redevenir des faits, le quinquennat qui s’achèvera cette année laissera derrière lui une impression persistante de rendez-vous manqués. Le temps politique, pourtant généreux, n’a pas été converti en progrès durable. Les promesses se sont succédé, les slogans ont prospéré, mais les transformations structurelles, elles, se sont fait attendre. Loin de solder les urgences héritées, ce gouvernement lègue au pays une addition lourde, diffuse, parfois dissimulée, mais bien réelle. Une addition faite de dettes politiques, sociales, économiques et morales que le Maroc devra assumer bien après la fin de ce mandat.

Ce bilan ne se réduit pas à un simple inventaire d’échecs conjoncturels. Il révèle une logique de gouvernance, une conception du pouvoir et une relation problématique à la démocratie, au social et à l’Etat. C’est cette logique qu’il faut interroger, sans complaisance, pour comprendre comment le gouvernement Akhannouch n’a pas su produire de réponses durables aux défis fondamentaux du pays.



1- La dette démocratique, ou le lent effacement du Parlement



La première dette est sans doute la plus structurante, parce qu’elle irrigue toutes les autres et en conditionne la portée. Elle concerne le cœur même du fonctionnement démocratique : la place du Parlement et, au-delà, la conception du pouvoir qui a guidé l’action de l’exécutif tout au long du mandat. Car ces quatre premières années du quinquennat auront été marquées par un paradoxe lourd de sens : jamais les institutions n’ont autant fonctionné formellement, et jamais le débat démocratique n’a semblé aussi appauvri dans sa substance.



Le Parlement, censé être le lieu par excellence de la délibération nationale, a progressivement été relégué à un rôle secondaire. Les grandes orientations ont été décidées ailleurs, souvent en amont, parfois dans l’opacité, puis présentées aux représentants de la nation comme des choix déjà verrouillés. Les séances plénières, retransmises et médiatisées, ont donné l’illusion d’un débat vivant, mais derrière les échanges ritualisés, la marge réelle d’amendement et d’influence s’est considérablement réduite. Trop souvent, la majorité s’est contentée d’aligner ses voix, non pour défendre une vision argumentée, mais pour sécuriser des textes élaborés hors de toute confrontation démocratique sérieuse.



Les projets de loi structurants ont été adoptés dans des délais resserrés, parfois à marche forcée, au détriment de l’examen approfondi. Les commissions parlementaires, pourtant conçues comme des espaces de travail technique et politique, ont vu leur rôle vidé de sa substance. Les auditions se sont raréfiées, les contributions de l’opposition ont été marginalisées et les amendements substantiels rejetés sans véritable justification. Cette méthode n’est pas neutre. Elle traduit une conception verticale du pouvoir, où le Parlement n’est plus un partenaire institutionnel, mais un simple rouage administratif chargé de valider des décisions déjà prises.



Le contrôle de l’action gouvernementale, autre pilier essentiel de la démocratie parlementaire, a lui aussi subi un affaiblissement préoccupant. Les questions orales et écrites, pourtant garanties par la Constitution, ont souvent donné lieu à des réponses évasives, répétitives, voire déconnectées des préoccupations réelles des citoyens. Les commissions d’enquête, instrument fondamental de transparence, ont été soit évitées, soit neutralisées par des jeux de procédure. A mesure que le mandat avançait, une forme de lassitude démocratique s’est installée, nourrissant le sentiment que le contrôle parlementaire relevait davantage de la mise en scène que de l’exercice effectif du pouvoir de reddition des comptes.



A cette marginalisation politique s’ajoute un élément particulièrement préoccupant : la persistance de zones d’ombre autour des finances publiques. La question des comptes non certifiés, régulièrement soulevée par les institutions de contrôle et relayée par des voix responsables, n’a jamais reçu de réponse politique claire, assumée et transparente. Au lieu d’ouvrir un débat sérieux sur la gouvernance budgétaire, l’exécutif a choisi l’évitement, préférant noyer la question dans un flot de chiffres globaux et de déclarations rassurantes. Or, dans une démocratie mature, la gestion de l’argent public ne peut se satisfaire d’approximations ou de silences prolongés. Elle exige clarté, pédagogie et responsabilité.



Ce flou budgétaire n’est pas un simple problème technique. Il fragilise le principe fondamental de reddition des comptes, sans lequel aucune confiance durable ne peut s’installer entre gouvernants et gouvernés. Lorsque les citoyens ne savent plus comment sont utilisés les fonds publics, lorsque les représentants de la nation ne disposent pas de tous les outils pour exercer leur mission de contrôle, c’est l’ensemble de l’édifice démocratique qui se fissure.



Car une démocratie ne s’érode pas uniquement par des atteintes frontales ou spectaculaires aux libertés. Elle s’use aussi par des mécanismes plus discrets : la banalisation de l’opacité, l’affaiblissement progressif des contre-pouvoirs, la réduction du débat à un exercice formel sans portée réelle. Cette érosion silencieuse est d’autant plus dangereuse qu’elle s’installe dans la durée, normalise l’exception et transforme l’urgence en méthode permanente de gouvernement.



En laissant le Parlement s’effacer, en vidant le contrôle démocratique de sa substance, ce gouvernement a contracté une dette lourde, dont les effets dépasseront largement son propre quinquennat. Car restaurer la centralité du Parlement, réhabiliter le débat contradictoire et reconstruire la confiance institutionnelle exigera bien plus qu’un simple changement de majorité. Cela nécessitera une rupture nette avec cette culture de gouvernance fermée et un retour assumé à l’esprit de la Constitution : celui d’un pouvoir partagé, contrôlé et au service de l’intérêt général.



2 - La dette sociale, ou l’illusion statistique de la protection



Présentée comme l’acte fondateur d’un nouvel Etat social, la généralisation de la protection sociale devait marquer un tournant historique dans la relation entre le citoyen et le pouvoir public. Elle promettait de mettre fin à l’injustice la plus archaïque : celle qui veut que l’accès aux soins, à la dignité et à la sécurité sociale dépende du statut professionnel, du lieu de naissance ou de la fortune personnelle. Or, au terme des quatre premières années de ce quinquennat, ce projet apparaît moins comme une conquête sociale que comme une construction fragile, portée davantage par la communication politique que par une ingénierie publique sérieuse.



Dans les discours officiels, les chiffres s’empilent avec une précision presque militaire : tant de millions de personnes couvertes, tant de foyers intégrés, tant de cartes distribuées. Mais derrière cette inflation statistique se cache une réalité autrement plus rude. Etre « affilié » n’est pas être protégé. Des milliers de citoyens, notamment dans le monde rural, dans les quartiers périphériques des grandes villes et parmi les travailleurs de l’informel, découvrent chaque jour l’écart abyssal entre leur inscription sur une base de données et leur capacité réelle à se soigner. Les files d’attente interminables, la pénurie de spécialistes, l’absence de médicaments, l’éloignement géographique des structures hospitalières transforment le droit proclamé en parcours d’obstacles.



Le gouvernement a ainsi confondu extension administrative et couverture sociale réelle. Il a privilégié la logique du chiffre à celle du service, du fichier à celle de l’hôpital, de la carte d’adhésion à celle du médecin. Cette approche technocratique, déconnectée des réalités humaines, a produit une protection sociale de papier : formellement universelle, mais matériellement inaccessible pour une part importante de la population. Le paradoxe est cruel : jamais le Maroc n’a compté autant d’assurés sur le papier, et jamais autant de citoyens n’ont ressenti une telle insécurité face à la maladie.



A cette fragilité structurelle s’ajoutent des dysfonctionnements administratifs profonds. Des milliers de dossiers sont bloqués, des droits suspendus sans explication, des familles radiées ou mal classées. La complexité des procédures, l’opacité des critères et la lenteur des traitements ont transformé ce qui devait être un filet de sécurité en une épreuve bureaucratique. Pour les plus vulnérables, ceux qui ne maîtrisent ni les codes ni les outils numériques, la protection sociale est devenue une forteresse inaccessible, gardée par des algorithmes et des guichets saturés.



Mais la défaillance la plus grave est ailleurs : dans l’abandon progressif du pilier fondamental de toute politique de protection sociale digne de ce nom, à savoir le service public de santé. On ne bâtit pas un Etat social sur des hôpitaux délabrés, des urgences saturées et des personnels épuisés. On ne garantit pas le droit aux soins lorsque le citoyen est contraint de parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin, ou de payer de sa poche des analyses et des médicaments faute de disponibilité dans le public. En négligeant l’investissement massif et continu dans l’infrastructure sanitaire, le gouvernement a vidé la protection sociale de sa substance.



Ce que l’exécutif a offert, ce n’est pas une sécurité, mais une illusion de sécurité. Une promesse sans moyens, un droit sans effectivité, un slogan sans incarnation. La conséquence est une dette sociale profonde, invisible dans les tableaux Excel, mais bien réelle dans les foyers marocains : celle de l’angoisse face à la maladie, du renoncement aux soins, de la dignité blessée.



3- La dette économique, ou la croissance sans partage



A écouter les discours officiels, l’économie marocaine aurait traversé les quatre premières années du quinquennat avec résilience, sang-froid et maîtrise. A lire les communiqués gouvernementaux, les agrégats macroéconomiques raconteraient l’histoire d’un pays en marche, d’une machine productive relancée, d’une croissance certes modeste mais «maîtrisée». Pourtant, pour des millions de Marocains, cette croissance n’a jamais pris la forme d’un mieux-être. Elle est restée un chiffre abstrait, éloigné du panier de la ménagère, du bulletin de salaire et de la recherche quotidienne d’un emploi digne.



Car une économie ne se juge pas seulement à son taux de croissance, mais à sa capacité à transformer cette croissance en opportunités réelles. Or, ces quatre dernières années auront été celles d’une expansion sans inclusion. Lorsque la production a augmenté, elle l’a fait dans des secteurs à faible intensité d’emplois, souvent concentrés, peu redistributifs, laissant à l’écart une grande partie de la population active. Le chômage, notamment celui des jeunes et des diplômés, est resté structurellement élevé, révélant l’incapacité du modèle économique en place à absorber les forces vives du pays.



Les inégalités, loin de reculer, se sont enracinées. Les écarts entre les territoires, entre les catégories sociales, entre ceux qui ont accès aux opportunités et ceux qui en sont durablement exclus se sont creusés. Dans les villes, les classes moyennes ont vu leur pouvoir d’achat s’éroder sous l’effet de l’inflation et de la précarisation du travail. Dans les campagnes et les périphéries urbaines, la vulnérabilité est devenue une condition quasi permanente. La croissance, quand elle existe, n’arrose pas le champ social : elle irrigue quelques îlots, laissant le reste du pays en friche.



Dans ce paysage incertain, les petites et moyennes entreprises, pourtant reconnues comme l’épine dorsale de toute économie moderne, ont été les grandes oubliées de ce gouvernement. L’accès au crédit reste un parcours semé d’obstacles, les garanties exigées sont dissuasives, et les dispositifs publics, souvent mal calibrés, peinent à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. A cela s’ajoute un environnement réglementaire complexe, changeant, parfois opaque, qui décourage l’initiative et bride l’investissement. Beaucoup d’entrepreneurs survivent plus qu’ils ne développent leurs activités, enfermés dans une économie de la précarité.



En réalité, ce gouvernement a piloté l’économie sans boussole sociale. Les politiques publiques ont privilégié l’équilibre des tableaux macroéconomiques au détriment de la dynamique humaine. On a géré la croissance comme une fin en soi, non comme un moyen de transformer la société. Le résultat est une accumulation dangereuse : une dette de confiance entre l’Etat et les citoyens, entre les institutions économiques et les classes moyennes et populaires, entre les promesses de prospérité et la réalité des fins de mois difficiles.



4- La dette financière, ou l’endettement comme mode de gouvernance



Sous le gouvernement Akhannouch, l’endettement public n’a pas été un simple instrument de régulation conjoncturelle, utilisé pour amortir les chocs ou financer des investissements stratégiques. Il est devenu un mode de gouvernance à part entière, une béquille permanente destinée à compenser l’absence de choix politiques clairs et de réformes structurelles courageuses. La dette, qui aurait dû être un levier au service de la transformation productive, s’est muée en substitut à la politique économique.



Les chiffres sont implacables. Année après année, le recours à l’emprunt s’est installé dans la routine budgétaire de l’Etat. On n’emprunte plus pour construire l’avenir, mais pour payer le présent : salaires, subventions, dépenses de fonctionnement. Autrement dit, on hypothèque demain pour financer aujourd’hui. Cette dérive est d’autant plus préoccupante qu’elle enferme le pays dans une spirale où chaque exercice budgétaire commence avec le poids des intérêts de la dette, réduisant mécaniquement les marges de manœuvre pour l’investissement productif, l’éducation, la santé ou la recherche.



La question n’est pas seulement économique, elle est profondément politique. Une dette structurelle est une dette qui traduit un déséquilibre durable entre les ambitions affichées et les ressources réellement mobilisées. Au lieu de s’attaquer à ce déséquilibre par une réforme fiscale ambitieuse, par la lutte effective contre l’évasion et la rente, par une meilleure efficacité de la dépense publique, le gouvernement a choisi la facilité de l’endettement. C’est le choix du court terme, du report, de la fuite en avant.



Cette trajectoire soulève aussi une interrogation morale majeure : celle de la justice entre les générations. Les jeunes Marocains d’aujourd’hui et de demain hériteront d’un fardeau qu’ils n’ont pas contracté. Ils devront rembourser une dette dont ils ne verront pas nécessairement les bénéfices sous forme d’infrastructures durables, d’emplois qualifiés ou de services publics de qualité. Ce transfert silencieux de charges est l’une des formes les plus insidieuses de l’injustice sociale, car il se déroule sans débat, sans vote explicite, sans consentement éclairé.



Or, précisément, ce débat n’a jamais eu lieu. La stratégie d’endettement de l’Etat n’a pas été soumise à une discussion nationale digne de ce nom. Le Parlement, pourtant dépositaire de la souveraineté budgétaire, a été cantonné à l’enregistrement de lois de Finances de plus en plus complexes, sans vision lisible à moyen et long termes. Les citoyens, eux, n’ont jamais été associés à ce choix fondamental : combien emprunter, pour quoi faire, et au nom de quel projet de société ?

Ainsi s’est constituée, au fil des années, une dette financière qui est aussi une dette démocratique : celle d’un Etat qui lègue aux générations futures une ardoise dont elles n’ont jamais discuté le contenu.