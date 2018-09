Les exportations des produits agroalimentaires ont atteint 53,5 MMDH en 2017

Les exportations des produits agro-alimentaires ont enregistré une croissance importante ces dernières années, en passant de 29,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2010 à 53,5 MMDH en 2017, soit une croissance de 83%, indique un communiqué de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE).

Cette évolution positive de la valeur des exportations a permis au secteur de se positionner comme deuxième source de devises pour le Maroc, avec une part d’environ 22% par rapport aux exportations totales, relève l'EACCE dans un communiqué publié à l'issue de son Conseil d'administration qui s'est tenu dernièrement à Casablanca sous la présidence de M. Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, rapporte la MAP.

Pour la campagne 2017-2018, les exportations des produits agro-alimentaires ont atteint 2,9 millions de tonnes, soit une croissance de 4% par rapport à la campagne 2016-2017. Quant aux exportations des produits maraîchers, elles ont enregistré un volume de 1.179 mille tonnes en 2017-2018, en progression de 5% (1.124 mille tonnes) par rapport à la campagne 2016-2017 et 61% par rapport à la campagne 2010-2011 (731 mille tonnes), ajoute le communiqué.

Par ailleurs, la campagne en cours a été marquée par la progression significative de certains produits notamment l’avocat avec 21,4 kilotonne (KT), soit 2,4 fois le volume de la campagne précédente, la framboise avec 19,5 KT (+46%), la pastèque avec 170,5 KT (+25%) et la myrtille avec 18 KT (+17%).

S'agissant du volume exporté en agrumes durant la campagne 2017-18, il a atteint 677 mille tonnes, en hausse de 4% par rapport à 2016-17 et 28% par rapport 2010-11, a indiqué l'EACCE, soulignant que la campagne 2017-2018 a enregistré une croissance de 36% des exportations de la Nadorcott, pour passer d’un volume de 125,7 KT en 2016-2017 à 170,9 KT en 2017-2018. Par marché, les exportations des agrumes vers les USA et le Canada ont enregistré durant la campagne 2017-18 une croissance respective de 48% et 10%.

En ce qui concerne les produits de la mer, le volume exporté durant la campagne 2017-18 est de 689.000 tonnes, soit une progression de 7% par rapport à la campagne 2016-2017 et 46% par rapport à la campagne 2010-2011, poursuit le communiqué. Au cours de cette session, qui a connu la participation des représentants des interprofessions et professionnels des différentes filières exportatrices, le ministre a insisté sur l'importance de tracer un nouveau cap pour la politique de commercialisation des produits agricoles au vu de l’enjeu qu’elle représente au niveau de la chaîne de valeur, du développement de plus en plus important de la production de plusieurs filières ainsi que de la concurrence accrue au niveau des marchés internationaux, a indiqué l'EACCE. Le conseil d'administration de l'EACCE a ainsi convenu de la nécessité du renforcement de l’implication et du volontarisme du secteur privé dans la prospection de nouveaux marchés.

Le conseil a également été marqué par la présentation du nouveau chantier lancé par l’Etablissement portant sur la digitalisation du système de contrôle technique, fait savoir le communiqué, ajoutant que ce projet, qui a été accueilli très positivement par les membres du conseil et dont la mise en œuvre est prévue pour fin 2019, devrait permettre un gain de temps moyen de 14 jours.

Les membres du conseil ont salué cette action qui allègera sensiblement les démarches entreprises par les filières exportatrices et renforcera leur compétitivité.

Le président du conseil a également évoqué la question de la qualité et des caractéristiques de l’offre agricole marocaine appelant à des contrôles techniques renforcés et généralisés touchant aussi bien l’offre destinée au marché local que celle destinée à l’export. En outre, de nouvelles actions ciblant l’amélioration des normes de manutention et de mise sur le marché local des produits agricoles seront soumises à l’étude.

Par ailleurs lors du conseil, la question des marchés de gros a été également abordée par les différents membres invoquant une accélération de leur reforme vu le rôle primordial qu’ils jouent dans la structuration des opérations de commercialisation, conclut le communiqué.