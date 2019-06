Les établissements de l’enseignement traditionnel : Des faits éducatifs, culturels et mentaux

Une institution

totale



Cet intérêt pour l’enseignement traditionnel a été renouvelé avec l’adoption de la Charte nationale de l’éducation et de la formation en 1999 qui a édicté dans son article 80 la nécessité de prendre en compte ces médarsa, de les développer et de les intégrer dans le système national de l’enseignement. A ce propos, il y a eu l’élaboration de la loi 13.01 qui a ordonné l’organisation de cet enseignement en trois niveaux (primaire, collège et lycée) et l’entrée en vigueur des langues étrangères, des sciences exactes et de l’éducation physique. « Les attentats terroristes du 16 mai 2003 et le Hirak populaire de 2011 ont par la suite contraint l’Etat à s’intéresser davantage à ces écoles, d’autant que certains de leurs élèves ont participé au Mouvement du 20 février », nous a précisé Rachid Benbih.

La discipline est le maître-mot au sein de cette école. Chaque élève est appelé à observer, avec rigueur, des règles de comportement, d’habillement et de maintien. Le directeur de l’école et les enseignants guettent les moindres faits et gestes des élèves. En effet, le statut interne de l’école édicte un ensemble de règles et de dispositions que les élèves doivent respecter à la lettre.

Un élève de cette école n’est pas considéré comme un individu libre de ses mouvements ou dans sa manière de se comporter puisqu’il n’a pas le droit de quitter l’école sans autorisation ni de s’absenter. Il n’a pas non plus le droit de s’habiller à son goût puisqu’il est obligé de porter l’habit traditionnel en vigueur dans la région. Il ne doit pas non plus porter de chaînes ou de gourmettes ni d’avoir les cheveux longs, encore moins de mettre une casquette ou un chapeau. Il n’a pas également le droit de fumer ou de porter atteinte aux valeurs morales, un mot tellement galvaudé qu’il dit tout et son contraire.

Un élève n’est considéré que comme un élément d’un groupe, un rouage parmi tant d’autres qui ne doit pas échapper à l’emprise de la communauté et à son contrôle. L’école cherche d’abord des individus obéissants, serviles, qui ne pensent pas par eux mêmes. Ainsi, un élève n’a pas le droit de discuter ou d’intervenir dans les affaires internes de l’école. Pas question non plus de discuter des programmes et des méthodes d’enseignement ni de la manière avec laquelle l’école est gérée ni même de la nourriture qu’on lui sert quotidiennement.

Il n’est pas question non plus pour lui d’évoquer d’autres rites ou idéologies politiques et notamment celles qui vont à l’encontre des constantes de la nation. Et pas question non plus d’adhérer aux instances ou groupes qui propagent ce genre d’idées.

Un élève modèle est celui qui est coupé du monde et qui est à l’abri des idées troublantes et destructrices venues d’ailleurs. Et toute tentative de propager ces idées au sein de l’établissement expose l’élève à l’expulsion. Et pour couper court à ces idées, il n’y a pas mieux que d’interdire l’utilisation des téléphones portables et l’accès à tous les médias. Un élève de l’école Abou Marwane ne doit pas écouter la radio à l’école, et particulièrement les informations. Tout individu arrêté en flagrant délit est obligé de payer une amende de 2.50 DH et 5 DH par chanson écoutée. Le montant sera double en cas de récidive sans parler d’une expulsion en cas d’une troisième récidive. Les étudiants n’ont également pas le droit de se réunir dans leurs chambres. Ils risquent une amende de 10 DH la première fois, 20 DH la deuxième fois et une expulsion la troisième fois. Pire, ces mêmes élèves risquent une amende ou l’expulsion s’ils regardent un match de foot ou s’ils font l’école buissonnière dans cet objectif. Un élève doit se fondre dans le collectif et mettre de côté son individualité. Et il n’y a pas mieux que le rituel de la prière et de la psalmodie matinale du Coran pour cimenter l’esprit collectif. Ainsi, les élèves sont-ils tenus de respecter les horaires d'accomplissement des cinq prières du jour. Une amende de 5 DH est prévue pour chaque prière ratée. Mieux, les élèves n’ont pas le droit de quitter l’école pendant les vacances d’été. « Nous en avons décidé ainsi dans l’intérêt des élèves. L’élève doit être sous contrôle. Retourner chez lui risque d’altérer sa discipline et l’éducation qu’il a reçue à l’école. Nous voulons les protéger de leur environnement et des idées toxiques », nous a précisé El Haj. En effet, l’« une des fonctions de l’acte d’institution (c’est de) de décourager durablement la tentation de passage, de la transgression, de la désertion... », ont écrit Pierre Bourdieu et P. Passeron dans « La reproduction, éléments

pour une théorie du système de l’enseignement ». En d’autres termes, il s’agit d’étouffer toute forme d’opposition radicale ou de remise en cause de l’ordre établi.

L’inclusion des normes et règles dans l’école se fait à travers les enseignants « plus ou moins conscients de leur rôle, plus ou moins maîtres du message intentionnel qu’ils croient émettre » disait Philippe Braud. L’école compte 10 enseignants et cinq auxiliaires (surveillant général, cuisinier, gardien…). A leur tête, il y a El Haj, qui joue, à la fois, le rôle de directeur de l’école et de représentant de l’autorité paternelle. Les enseignants sont appelés à assumer la responsabilité de leurs comportements et de leurs attitudes. Ils sont obligés de porter l’habit traditionnel et il leur est interdit de propager des idées politiques ou des cultes non conformes aux constantes de la nation. Ils sont également tenus de faire montre de rigueur vis-à-vis de leurs élèves et de ne tolérer aucun laxisme.

En effet, l’école d’Abou Marwane comme beaucoup d’autres est « une institution totale », selon le concept idéal-typique construit par Erving Goffman à partir des hôpitaux psychiatriques mais étendu à cinq groupes d’institutions (prisons, hôpitaux, casernes, foyers pour indigents, monastères…) pour désigner « un lieu de résidence et de travail, où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. ».

Toute institution accapare une part du temps et des intérêts de ceux qui en font partie mais l’institution totale réalise à l’extrême cette tendance enveloppante en créant un espace-temps où se confondent lieu de travail, lieu de vie et lieu de loisir. « Ce sont des institutions totales dans ce sens où le système d’enseignement y obéit à des règles très strictes et rigoureuses. En fait, les élèves y sont souvent isolés du monde extérieur et n’ont le droit de sortir qu’une seule journée dans la semaine et les jours de l’Aid (Aid El Adha et l’Aid Sghir) ; et souvent, leurs jours de repos sont destinés à faire la lessive. Ils sont obligés de suivre un programme unique et d’obéir aux ordres des personnes chargées de l’administration de l’école sans parler du fait que leurs chambres font régulièrement l’objet d’inspection», nous a expliqué Rachid Benbih. Et de poursuivre : « Le système est même plus autoritaire dans les régions éloignées où il perdure encore. Mais ce totalitarisme a perdu de son ampleur après la réforme de ces écoles et la modification de leurs programmes de formation ».