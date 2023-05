Les enseignements tirés du déroulement des élections partielles de la circonscription de Béni Mellal

Dans une correspondance publiée sur sa page Facebook, Zakaria Hamid, militant ittihadi et membre de l’Organisation des jeunes de l’Union socialiste des forces populaires (J-USFP) aborde les dernières élections partielles de la circonscription de Béni Mellal en dressant un tableau de ces échéances et en livrant les enseignements qu’il dit en avoir tirés.



Il s’agit en l’occurrence d’un scrutin partiel qui a été organisé suite à l’éviction de l’ancien «élu » haraki Ahmed Chedda, en application d’une décision de l’institution judiciaire administrative et puis d’une décision émise par la Cour constitutionnelle. En effet, le tribunal administratif de Casablanca l’avait destitué, le 3 février 2020, de la présidence de la commune de Béni Mellal, une décision qui avait été confirmée par la Cour d’appel administrative de Rabat le 20 juillet de la même année. La Cour de cassation, quant à elle, avait par la suite appuyé ce même verdict le 15 décembre 2022.



Le jeune militant usfpéiste souligne, avec une grande fierté, l’action sérieuse, dynamique et responsable ayant été déployée par l’ensemble des composantes du parti des forces populaires aux échelons régional, provincial et local des structures du parti de même que la contribution militante effective de la jeunesse ittihadie de Béni Mellal dénotant de son attachement indéfectible aux choix politiques du parti et aux orientations de sa direction, notamment celles du Premier secrétaire.



Zakaria Hamid a, là-dessus, mis en avant que cette expérience – les élections législatives partielles de la circonscription de Béni Mellal – a permis aux jeunes militants ittihadis particulièrement de tirer d’importants enseignements quant à l’action politique, aux élections, aux pratiques électorales et parfois électoralistes et à la réalité de certaines pratiques malhonnêtes et frauduleuses…



Il n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé au candidat de l’USFP à ces échéances, Issam Yacine dont il loue les qualités humaines, sociales et militantes, la détermination, le sens de la responsabilité et l’attachement aux principes et aux valeurs du parti, ce qui a été traduit par les gros efforts qu’il a déployés lors de sa candidature et de la campagne électorale qu’il a menée, aidé et soutenu par les Ittihadis de la région.



Ce scrutin partiel, qui a été marqué par une grande mobilisation de la majorité tripartie de l’incursion ratissant large et usant de tous les moyens souvent illégaux et non réglementaires de l’avis de Zakaria Hamid, s’est révélé l’occasion de mesurer l’engagement de toutes les composantes du parti des forces populaires, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, déterminées et grandement attachées au militantisme ittihadi et à la conception usfpéiste du paysage politique aux niveaux régional et national.



Les enseignements tirés du déroulement de ces échéances, à l’instar de ceux savamment énumérés par le jeune militant ittihadis, se résument dans le constat éloquent de l’engagement infaillible de l’ensemble des membres de la grande famille ittihadie, l’unité de leurs rangs et leur déploiement à toute épreuve, contre vents et marées, même confrontés aux irrégularités et aux pratiques frauduleuses qui continuent d’entacher les différentes consultations électorales.



D’autre part, les résultats et le décompte obtenus par le candidat ittihadi à la circonscription de Béni Mellal, en dépit du débarquement forcené de l’incursion tripartite, démontrent l’enracinement et la richesse de l’audience de l’USFP à travers les agglomérations de cette région notamment l’esprit de responsabilité collective traduit par l’action de la jeunesse ittihadie mais aussi le secteur féminin du parti.



Rachid Meftah