Les enjeux juridiques et numériques liés à la sécurisation des grands événements sportifs sous la loupe d'experts

Des chercheurs et des experts en matière de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme ont passé en revue, mercredi à Rabat, les différents aspects juridiques, organisationnels et numériques inhérents à l'organisation et à la sécurisation des grands événements sportifs.



Lors d'une session organisée dans le cadre du Symposium scientifique international sur "La sécurité des grands événements sportifs : défis sécuritaires et juridiques à l’ère de la transformation numérique", ces experts ont jeté la lumière sur les mesures à même de prévenir les violences lors des grandes manifestations sportives, de garantir la sécurité des personnes et des biens et de promouvoir un sport inclusif.



A cet égard, le chef de la section des sports au Bureau des Nations unies contre le terrorisme, Valerio De Divitiis, s'est attardé sur les dispositions préventives et proactives en matière de gestion du public des grands événements sportifs, estimant qu'une planification et une mise en œuvre efficaces sont de nature à permettre un bon déroulement de ces rendez-vous sportifs.



Il s'est particulièrement penché sur le rôle des technologies et de l'IA dans l'amélioration de la gestion et du contrôle des foules face à la menace terroriste.



De son côté, le chef du département sports/Convention de Saint-Denis au Conseil de l'Europe, Paulo Gomes, a relevé que la recrudescence des violences et des comportements antisociaux et discriminatoires à l'occasion des manifestations sportives constitue un défi majeur pour les Etats, les instances sportives et les organisations internationales.



La Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matchs de football et autres manifestations sportives (Convention de Saint-Denis) est un instrument international juridiquement contraignant dans ce domaine, a expliqué M. Gomes.



Fondée sur une approche multi-acteurs, cette convention, adoptée en 2016, offre un cadre normatif novateur visant à prévenir la violence, à garantir la sécurité des personnes et à promouvoir des manifestations sportives inclusives et accueillantes, a-t-il relevé.



Intervenant en visioconférence, le directeur du département de la sécurité des événements sportifs à l'Autorité portugaise pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport (APCVD), Paulo Fontes, s'est quant à lui attardé sur l'expérience de son pays en matière de sécurisation des manifestations sportives ainsi que sur les missions de l'Autorité.



L'organisation d'événements sportifs sûrs, sécurisés et accueillants exige un cadre de gouvernance coordonné à plusieurs niveaux, qui va au-delà des seules mesures de sécurité opérationnelles, a-t-il ajouté, notant que compte tenu de son statut, l'APCVD joue un rôle central dans la sanction des infractions administratives liées à la violence dans le sport, au racisme et aux troubles à l'ordre public, l'application des interdictions de stade pour prévenir de nouveaux comportements inappropriés et dans l'amélioration des normes de sécurité dans les enceintes sportives.



A son tour, Amine Mounir Alaoui, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a affirmé que le contexte des grands événements sportifs à l'ère du numérique est profondément marqué par l'influence de la numérisation, notant qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, entre autres, les défis ont évolué tout comme les opportunités.



M. Alaoui a mis en exergue le rôle de la technologie au service de la gestion et de la sécurité pour une meilleure fluidité de l'organisation, notamment sur trois points clés: la billetterie électronique, la gestion des flux des supporters ainsi que le rôle des systèmes de communication modernes dans la sécurité du public en cas d'urgence.



Il a, par ailleurs, indiqué que les risques d'attaques cybernétiques contre les infrastructures, le piratage de la billetterie et des données personnelles et les campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux à travers l'IA et les fake news figurent parmi les nouveaux défis liés à l'organisation des grands événements sportifs.



Pour sa part, la spécialiste thématique régionale en matière de mobilité de la main-d'œuvre et d'inclusion sociale au Bureau régional de l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) en Egypte, Tanja Dedovic, a indiqué que l’organisation d’un événement sportif de grande envergure repose sur une multitude de profils parmi les travailleurs et les bénévoles.

Elle a noté que chaque groupe est exposé à des risques spécifiques qu'il faut anticiper pour garantir la sécurité et le succès des événements.



Ce symposium de trois jours est organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité d'Arabie Saoudite, la Direction générale de la sûreté nationale, le Commandement de la Gendarmerie Royale et la Fédération Royale marocaine de football, avec le soutien du Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme, l’OIM et l’Union sportive arabe de la police.