Les enjeux du développement durable en débat lors de la 15ème Journée annuelle de Fès

Les participants à une conférence organisée, samedi, sur "Fès et les enjeux du développement durable", ont souligné la nécessité d’œuvrer à instaurer un développement durable et respectueux de l'environnement de la capitale spirituelle du Royaume.



Les intervenants lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 15ème journée annuelle de Fès, ont passé en revue à cette occasion les réalisations et les perspectives de développement de la ville selon une approche durable tout en palliant les dysfonctionnements résultant du déséquilibre entre l'urbanisation galopante et la création des espaces verts.



L'accent a été mis aussi sur l'importance que devraient accorder les acteurs concernés à la préservation des ressources en eau et les espaces verts en généralisant les dépendances sanitaires et les accès et en introduisant les techniques les plus avancées en matière de gestion et de valorisation des déchets. Le développement du transport urbain est l'une des recommandations formulées par les participants dans ce cadre.



Il a été question par ailleurs de souligner la nécessité de renforcer le développement de la ville de Fès de manière à consolider son rayonnement culturel et économique et instaurer un équilibre social et environnemental.



Ouvrant cette conférence, le président de la Fondation Yawm Fès (Journée de Fès), Abdelhai Rais, a souligné l'importance de la Journée annuelle de Fès, "une occasion de s'arrêter sur les mutations que connaît la ville et d'explorer les moyens de garantir un développement harmonieux et respectueux de l'environnement", ajoutant que cette 15ème édition connaît la participation des signataires de l'Appel de Fès, lancé lors d'une précédente édition.



Après avoir mis l'accent sur la richesse du patrimoine culturel, architectural et artistique de la cité Idrisside et sur son histoire ancestrale, M. Rais a relevé que l'objectif de cette journée est de pérenniser l'histoire glorieuse de Fès et offrir aux acteurs locaux de différents horizons de penser l'avenir de la capitale spirituelle en équilibrant entre le développement socioéconomique et durable.



De son côté, le président du Conseil local des oulémas, Abdelhaq Belmajdoub, a affirmé que Fès occupait de par le passé une place prépondérante parmi les cités savantes au vu de la compétence de ses érudits, se félicitant du choix du thème de cette journée qui est en harmonie avec les orientations du Conseil en matière de promotion du développement durable.



En célébration de la Journée annuelle de Fès, une série d'activités sont programmées du 4 au 11 janvier pour mettre à l'honneur le patrimoine et l'avenir de la ville. Des expositions thématiques, comme celle dédiée à l'innovation au service de la ville et de la région à l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, ou encore celle sur l'architecture, l'art et l'artisanat traditionnel à l'Université privée de Fès, permettront de découvrir les multiples facettes de Fès.



La journée de clôture sera marquée par la signature d'un accord de partenariat entre la Fondation Jour de Fès et l'Association des anciens du lycée Moulay Idriss, scellant ainsi l'engagement des générations passées et futures envers la ville.



Célébrée à l'initiative de nombreuses associations de la société civile actives dans les domaines de la préservation du patrimoine, de la protection de l’environnement et de la diffusion des valeurs de citoyenneté, cette journée annuelle tend à examiner et à débattre des mécanismes à même de concrétiser les engagements signés le 4 janvier 2011 pour mettre en œuvre des projets et programmes d’un développement ambitieux, porteurs de progrès et de prospérité pour la population de la ville.



Classée depuis 1981 patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, la ville de Fès tend à renouer avec son passé prestigieux et à mettre en valeur son patrimoine ancestral, ses monuments historiques, ses borjs et ses murailles.