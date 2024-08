Les enfants maqdessis en visite à la ville de Tétouan

Les enfants maqdessis, participant à la 15ème édition du camp d'été organisé par l'Agence Bayt Mal Al Qods, ont pu découvrir, jeudi, les ruelles de la médina de Tétouan, ainsi que le patrimoine architectural de la ville.



Organisée en partenariat avec le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, cette visite, qui s’inscrit dans le cadre des activités de la 15e édition du camp d'été organisé pour les enfants maqdessis, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a été l’occasion pour les enfants de la ville sainte de découvrir la culture et l’histoire que recèle la ville de Tétouan.



Au terme de cette visite, les enfants d’Al Qods ont été chaleureusement accueillis par le gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazzak Mansouri, et ont exprimé leur reconnaissance envers SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui chaque année permet aux enfants de la ville sainte de visiter le Maroc, de profiter de la diversité de son territoire, de la beauté de sa nature et de la générosité de son peuple.



A noter que les enfants maqdessis avaient récemment participé au tournoi "Yacoub Al-Mansour Almohade" de basketball féminin et de futsal, organisé par l'Académie régionale de l’éducation et de formation de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AREF-TTA) et la Direction régionale de la jeunesse, et réunissant des enfants marocains et palestiniens.



Les activités du camp, qui se poursuivent jusqu'au 25 août, comprennent également des excursions éducatives dans d’autres villes du Royaume, ainsi que des compétitions, des loisirs, et des rencontres avec des enfants marocains dans leurs camps d’été situés à la forêt diplomatique de Tanger.



Le programme des écoles d'été de cette année, qui réunit près de 4000 enfants maqdessis, se concentre sur les jeux et les loisirs, avec des sessions de soutien psychologique, de sensibilisation et d'éducation aux dangers à travers des exercices de simulation de premiers secours et des opérations de sauvetage, encadrés par des formateurs professionnels.



A propos des activités du programme "Ecoles d’été" 2024, organisé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, elles se poursuivent au camp de Chaafat, dans le nord d'Al Qods, à travers diverses activités éducatives et récréatives.



Les enfants ont ainsi bénéficié d'ateliers sur les mécanismes de protection dans les situations d'urgence, ainsi que de formations aux meilleures pratiques en gestion des incendies dans les espaces fermés et ouverts.



Le programme comprend également des formations aux premiers secours avec la participation de formateurs qualifiés, des séances d'initiation aux meilleures pratiques en matière de sûreté et de sécurité à la maison et à l'école, notamment en cas d'urgence, outre l'encouragement des enfants à signaler les dangers.



Ce programme d'école estivale parrainé par le "Club des enfants pour Al Qods" relevant de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, est mis en place au profit de plus de 4.000 enfants, répartis sur 17 établissements, déployés sur l'ensemble des quartiers de la Ville Sainte.



Les activités de cette année varient entre l'éducation aux valeurs du façonnement de la personnalité de l'enfant, l'honnêteté, la persévérance et la diligence pour contribuer à la construction de la société, dans le respect des constantes familiales, la préservation des traditions et des coutumes, et la protection et la préservation de l'identité locale.



Le choix des écoles s'est basé sur la conformité aux normes de sûreté et de sécurité, afin de fournir aux enfants bénéficiaires, âgés de 6 à 14 ans, un environnement stimulant qui leur permet de libérer leur énergie et de révéler leurs talents dans les domaines du sport et de l'art, à travers 150 ateliers d'art, de théâtre et de jeux d'équilibre et d'intelligence, encadrés par des formateurs professionnels.