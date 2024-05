Les enfants d'Essaouira émerveillent avec leur vision unique du théâtre en anglais

Les amateurs du théâtre ont été au rendez-vous, dimanche à la médiathèque d'Essaouira, pour découvrir le talent prometteur des enfants souiris, qui ont brillamment présenté des pièces en anglais avec passion et grande maîtrise linguistique.



Lors de ce spectacle, rehaussé par la présence du conseiller de SM le Roi et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, du maire d'Essaouira, Tarik Ottmani, ainsi que d’autres personnalités, l'atmosphère était empreinte d'une solennité chaleureuse et d'un soutien inconditionnel envers ces enfants talentueux, dont la performance a été acclamée par tous les spectateurs présents.



Ainsi, l'assistance a eu l'occasion de découvrir "What do you want", la première pièce du spectacle, qui explore les rêves, les aspirations et les défis auxquels sont confrontés les enfants partout dans le monde.



Livrée en toute beauté, cette œuvre théâtrale a suscité une réflexion profonde sur la manière dont les chérubins naviguent à travers les méandres de leurs désirs et espoirs dans un monde en constante évolution.



Par la suite, la seconde pièce, baptisée "Amazigh History", a plongé le public dans les riches récits de l'histoire amazighe, mettant en avant les traditions, coutumes et héritages de cette civilisation ancestrale.



A travers des performances dynamiques mêlant élégance, éloquence et virtuosité, les enfants ont transporté l'auditoire dans un univers envoûtant, où chaque geste et chaque mot résonnaient avec une profondeur émotionnelle et artistique, suscitant des ovations chaleureuses et des murmures d'admiration qui ont ponctué chaque interprétation avec une grâce infinie.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Juliette McGannon, metteure en scène du spectacle, a expliqué que cette manifestation artistique a été l'occasion de mettre en lumière le talent des enfants qui bénéficient des ateliers de théâtre en anglais proposés par l’Association Essaouira-Mogador.



"Mon engagement dans la création de spectacles pour enfants repose sur le désir de rendre l'apprentissage de l'anglais divertissant et efficace, tout en célébrant la diversité culturelle qui caractérise le Maroc", a indiqué Mme McGannon, également des pièces théâtrales jouées.



De leur côté, les enfants ont exprimé leur gratitude envers le public pour son enthousiasme, soulignant l'impact positif de ces ateliers de théâtre sur leur développement personnel, leur épanouissement artistique et leur confiance en eux-mêmes.