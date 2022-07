Les divagations incontrôlées d'un certain Belani

Assurément, Amar Belani, l’un des sous-fifres les plus zélés de la junte militaire algérienne, bat la breloque lors de sa récente sortie médiatique. Commentant la visite de l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura au Maroc au début de ce mois, Amar Belani a prétendu que le responsable onusien a annulé son déplacement au Sahara marocain car « les autorités marocaines ont voulu lui imposer des interlocuteurs ‘fantoches’ ». Dans cette déclaration à l’APS, portevoix propagandiste du régime algérien, Amar Belani a botté en touche quand il a insinué que la responsabilité de l’annulation de la visite de Staffan de Mistura au Sahara incombe aux autorités marocaines. C’est archi-faux. Il semble que le sieur Belani n’a pas lu les déclarations du porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors du point de presse organisé le 5 juillet 2022, dans lesquelles il a sait savoir que l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara « se trouve à Rabat pour rencontrer les responsables marocains » et « a décidé de ne pas poursuivre sa visite au Sahara lors de ce déplacement, mais espère le faire lors de ses prochaines visites dans la région ». L’autre grosse ânerie débitée par le scribouillard Amar Belani est « les autorités marocaines ont voulu lui (Staffan de Mistura) imposer des interlocuteurs ‘fantoches’ ». Il fait allusion ici aux Saharouis légitimement élus par le peuple dans les provinces du Sud du Royaume qui sont les vrais représentants des Saharouis et non pas le Polisario qui n’est en fin de compte qu’une organisation séparatiste fantoche à la botte du régime militaro-politique algérien. Pis encore, ce pseudo-diplomate algérien a affirmé avec un aplomb qui frise l’insolence que l’initiative d'autonomie proposée par le Maroc, figurant dans le communiqué sanctionnant l'entretien de De Mistura avec le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, n'est qu’ « une position dogmatique et éminemment obstructionniste qui a été pensée et conçue pour faire perdurer le statu quo actuel ». Cette déclaration constitue une offense au Conseil de sécurité de l’ONU qui avait consacré dans sa résolution 2602, adoptée le 29 octobre 2021 sur le Sahara marocain, la pertinence et la centralité du plan marocain d'autonomie, proposé par le Royaume comme seul cadre pour parvenir à une solution politique durable et acceptable au différend artificiel autour du Sahara marocain. Et l’on se rappelle la réaction frénétique du régime algérien à cette résolution onusienne prise presque à l’unanimité des membres du Conseil de sécurité, alors que ce régime ne cesse de crier sur tous les toits qu’il n’est pas partie dans l’affaire du Sahara. «Suite à l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2602 (2021), l'Algérie exprime son profond regret quant à l'approche fondamentalement déséquilibrée consacrée par ce texte qui manque cruellement de responsabilité et de lucidité du fait du forcing malencontreux de certains des membres influents dudit Conseil», a ainsi réagi la junte militaire algérienne par le biais d’un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères publié le 31 octobre 2021, ajoutant que «l'Algérie ne soutiendra pas cette résolution», justement parce que la plus haute instance onusienne considère la proposition marocaine comme la solution la plus crédible pour résoudre le conflit du Sahara. Amar Belani a également fait montre d’un profond dédain de la junte militaire à l’égard des pays africains qui ont décidé d’ouvrir des consulats au Sahara marocain quand il a prétendu que "ces consultas fantômes financés par les autorités marocaines sur le budget du ministère des Affaires étrangères ne sont qu'une supercherie qui finira par exploser comme un ballon de baudruche", a rapporté l’APS qui n’évoque dans sa dépêche que les pays africains passant sous silence d’autres pays non africains qui ont ouvert des consultas dans les villes du Sahara marocain, comme les Etats-Unis, les Emirats Arabes Unis ou la Jordanie. Concernant l’exclusion de la chimérique rasd de l’Union africaine (UA), Amar Belani s’est montré excessivement confiant quand il a indiqué que «rien dans les textes fondateurs de l’UA ne prévoit le recours à une telle option », alléguant que le Maroc a déjà essayé par le passé et « il s’était lamentablement cassé les dents ». Mais, à ce pseudo-diplomate, on rétorque par ce proverbe : tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.