Les deux principales factions druzes en Syrie prêtes à rejoindre une nouvelle armée nationale

Les deux principales factions druzes en Syrie, basées dans la province méridionale de Soueida, ont affirmé lundi être prêtes à rejoindre une nouvelle armée nationale, après l'éviction du président Bachar al-Assad le mois dernier par une coalition de rebelles.



Les nouvelles autorités font face au défi de la reconstruction des institutions aujourd'hui en déliquescence, marquées par cinq décennies de régime autoritaire sous le clan Assad, notamment l'armée et les services de sécurité.



"Nous, le mouvement des Hommes de la Dignité et la Brigade de la Montagne, les deux plus grandes factions militaires de Soueida, annonçons notre pleine disposition à nous intégrer dans une structure militaire (...) sous la bannière d'une nouvelle armée nationale dont l'objectif est de protéger la Syrie", ont indiqué les deux groupes dans une déclaration conjointe.



Ils ont toutefois précisé qu'ils rejetteraient catégoriquement "toute armée fractionnelle ou sectaire utilisée comme un outil entre les mains des autorités pour réprimer le peuple, comme ce fut le cas avec l'armée de Bachar al-Assad".



"En tant que factions militaires, nous n'avons ni ambition ni rôle à jouer dans les affaires administratives ou politiques", ont-ils ajouté, appelant à "un travail civil et politique participatif".



"Notre rôle est de nous engager à protéger les installations publiques et à garantir leur stabilité jusqu'à ce que la sécurité soit rétablie dans le pays", ont-ils souligné.

Le nouveau pouvoir syrien a dévoilé en décembre un plan visant à dissoudre la myriade de groupes armés opérant dans le pays et à les intégrer dans l'armée.



Le nouveau dirigeant Ahmad al-Chareh a récemment déclaré à la chaîne Al-Arabiya que "les armes doivent être uniquement aux mains de l'Etat. Quiconque était armé et a les capacités de rejoindre le ministère de la Défense sera le bienvenu".



Les Druzes, présents également au Liban, en Israël et sur le plateau du Golan occupé par Israël, représentent environ 3% de la population syrienne, soit quelque 700.000 personnes. Soueida est le bastion de la minorité druze syrienne, une communauté dont la religion est issue de l'islam.



Au-delà de la défense de leur région, les Druzes de Syrie sont restés en grande partie en marge de la guerre civile déclenchée en 2011, nombre d'entre eux ayant réussi à échapper au service militaire obligatoire.



Les habitants de Soueida se plaignent depuis longtemps de discrimination et d'un manque de services de base. Avant la chute de Bachar al-Assad, la province avait été le théâtre de manifestations antigouvernementales pendant plus d'un an.