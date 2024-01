Les députés marocains face au défi des chaises vides

Au cœur du Parlement marocain, là où la démocratie devrait s'épanouir, résonne un écho inquiétant. Les chaises vides des ministres, de plus en plus nombreuses lors des séances consacrées aux questions orales sur la politique gouvernementale, suscitent l'indignation des députés qui voient en ces défections un mépris flagrant envers l'institution parlementaire et une tentative désespérée de la vider de son sens.



Le constat est sans appel : des ministres, pourtant responsables de secteurs clés, ont choisi de s'absenter de manière répétée, sans fournir d'explications convaincantes. Cette attitude a déclenché une vive réaction de la part d’Idriss Chtibi, député du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants. Il a notamment exprimé le mécontentement généralisé des députés ittihadis, qui ont toujours défendu la primauté du Parlement et se sont opposés fermement à toute tentative visant à minimiser son rôle et à nuire à l’image des parlementaires. «Certains ministres n'ont assisté à aucune séance des questions orales au cours de la session parlementaire actuelle. Cela remet en question l'engagement du gouvernement envers le processus démocratique et la reddition des comptes», a-t-il martelé. Tout en rappelant que les séances des questions orales sont cruciales pour garantir la transparence, le député ittihadi a appelé le bureau de la Chambre des représentants à prendre des mesures vigoureuses pour s’assurer que tous les secteurs gouvernementaux seront régulièrement programmés et que les ministres seront présents lors des séances des questions orales pour répondre aux interpellations des parlementaires et rendre compte de leurs actions.



En effet, les séances des questions orales revêtent une importance particulière, car elles sont suivies par des millions de Marocains avides de réponses concrètes du gouvernement aux questions des élus qui les représentent. D’autant plus que ces derniers sont au plus près du terrain et apportent au débat au sein du Parlement un point de vue différent, basé sur un regard ancré dans le quotidien des Marocains et sur une vision alimentée par leurs préoccupations majeures.



Faire si peu de cas des questions des représentants de la nation revient non seulement à priver le Parlement de son rôle essentiel, mais également à faire fi des problèmes et des inquiétudes légitimes des citoyens. Les ministres absents semblent oublier que leur présence aux séances des questions orales est indispensable pour nourrir le débat démocratique et répondre aux attentes légitimes de la population.



Cette situation soulève également des questions cruciales sur l'engagement du gouvernement envers la démocratie et l'institution parlementaire. Les députés ittihadis, fidèles à leur mission de défenseurs des droits du peuple, appellent à un réexamen sérieux de ces absences répétitives et exigent que les ministres rendent des comptes et expliquent les raisons de leurs défections, afin de restaurer la confiance du public dans le processus démocratique.



Il est donc impératif que le gouvernement reconnaisse l'importance cruciale du Parlement et des députés dans la construction d'une société démocratique et transparente. Les absences récurrentes aux séances des questions orales ne peuvent être tolérées, car elles sapent les fondements mêmes de la démocratie. Les citoyens marocains méritent un engagement sans faille de la part de leurs représentants et du gouvernement pour garantir un fonctionnement démocratique et un respect inaltérable de l'institution parlementaire.



Mehdi Ouassat