Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique demeurent une caractéristique majeure de la région

La pandémie et les mesures connexes pour la contenir ont également eu des impacts négatifs et inédits sur les migrants

Que nous renseigne le rapport de l’OIM sur l’état de la migration en Afrique ? « La migration en Afrique implique un grand nombre de migrants internationaux se déplaçant à la fois à l'intérieur et à partir de la région. En 2020, environ 21 millions d'Africains vivaient dans un autre pays africain, soit une augmentation significative par rapport à 2015, alors qu'environ 18 millions d'Africains vivaient dans la région. Le nombre d'Africains vivant dans différentes régions a également augmenté au cours de la même période, passant d'environ 17 millions en 2015 à plus de 19,5 millions », note ledit document.Depuis 2000, la migration internationale au sein de la région africaine a considérablement augmenté. Depuis 1990, le nombre de migrants africains vivant en dehors de la région a plus que doublé, la croissance en Europe étant la plus prononcée. En 2020, la plupart des migrants nés en Afrique vivant en dehors de la région résidaient en Europe (11 millions), en Asie (près de 5 millions) et en Amérique du Nord (environ 3 millions).L'un des aspects les plus frappants à noter au sujet des migrants internationaux en Afrique, est le petit nombre de migrants qui sont nés en dehors de la région et qui s'y sont installés depuis. De 2015 à 2020, le nombre de migrants nés hors de la région est resté pratiquement inchangé (environ 2 millions), dont la plupart étaient originaires d'Asie et d'Europe.Les pays africains comptant le plus grand nombre d'émigrants se situent généralement au nord de la région. En 2020, l'Egypte avait le plus grand nombre de personnes vivant à l'étranger, suivie du Maroc, du Soudan du Sud, du Soudan, de la Somalie et de l'Algérie. En termes de nombre d'immigrants, l'Afrique du Sud reste le pays de destination le plus important d'Afrique, avec environ 2,9 millions de migrants internationaux résidant dans le pays ; cependant, il s'agit d'une baisse de plus de 9 % depuis 2015 pour un pays qui comptait plus de 3,2 millions de migrants internationaux.En 2020, l'Egypte, le Nigeria, le Maroc, le Ghana et le Kenya étaient les cinq principaux pays bénéficiaires d'envois de fonds internationaux en Afrique. Les flux vers l'Egypte et le Nigeria à eux seuls dépassaient les 15 milliards de dollars US pour chaque pays et représentaient 56% du total des envois de fonds vers la région. Pourtant, du point de vue pourcentage du produit intérieur brut (PIB), les cinq principaux pays destinataires d'envois de fonds en 2020 étaient la Somalie (35%), suivie du Soudan du Sud (30%), du Lesotho (21%), de la Gambie (16%) et Cap-Vert (14%).Dans l'ensemble, les envois de fonds vers l'Afrique ont diminué d'environ 3% en 2020 par rapport à 2019, en grande partie en raison d'une baisse de 28% des envois de fonds vers le Nigeria, le deuxième plus grand pays destinataire d'envois de fonds dans la région. Hors Nigeria, cependant, les envois de fonds vers la région ont augmenté de près de 6% en 2020 malgré la pandémie de Covid-19, entraînés par des flux étonnamment forts vers l'Egypte et le Maroc.Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique sont une caractéristique majeure de la région. La plupart des réfugiés et des demandeurs d'asile sur le continent ont été hébergés dans des pays voisins de la région. Des pays comme le Soudan du Sud, le Soudan, la République démocratique de Congo, l’Ouganda, l’Ethiopie, la Somalie, la Centrafrique, l’Erythrée, le Cameroun et la Kenya sont les 10 premiers pays d'Afrique qui enregistrent un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile hébergés dans ces pays ou qui en sont originaires.Le Soudan du Sud était à l'origine du plus grand nombre de réfugiés en Afrique en 2020 (2 millions) et classé quatrième au niveau mondial après la République arabe syrienne, le Venezuela et l'Afghanistan. Avec des conflits prolongés dans les deux pays, la République démocratique du Congo et la Somalie étaient à l'origine du deuxième et du troisième plus grand nombre de réfugiés dans la région. La plupart de ces réfugiés sont hébergés dans les pays voisins. D'autres importantes populations de réfugiés sont originaires du Soudan et de la République centrafricaine. L'Ouganda est resté le plus grand pays d'accueil de réfugiés dans la région et le quatrième au monde après la Turquie, la Colombie et le Pakistan, avec environ 1,4 million de personnes vivant dans ce pays ; la plupart venaient du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Les autres grands pays d'accueil de réfugiés en 2020 étaient le Soudan et l'Ethiopie.Les nouveaux déplacements internes les plus importants en Afrique en 2020 ont eu lieu en Afrique subsaharienne, la plupart étant causés par des conflits. La République démocratique du Congo et l'Ethiopie ont connu les mouvements de déplacement les plus importants de la région. Fin 2020, il y avait un peu plus de 2 millions de nouveaux déplacements liés au conflit en République démocratique du Congo et plus de 1,6 million en Ethiopie. Alors que l'ampleur des déplacements dus au conflit n'est pas aussi aiguë en termes de nombres absolus en République centrafricaine, le pays a enregistré les déplacements les plus importants en proportion de la population nationale (environ 7%).La Somalie et l'Ethiopie ont enregistré respectivement des déplacements plus importants dus à des catastrophes naturelles. En Somalie, les fortes pluies et les inondations qui ont suivi ont entraîné de nombreux déplacements. Dans toute l'Afrique subsaharienne, les événements liés aux catastrophes ont davantage exacerbé les crises, en particulier dans les pays déjà en conflit, déclenchant des mouvements nouveaux et secondaires.