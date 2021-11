Les défis des institutions publiques à l'ère de la Covid-19 au centre d’une conférence arabe au Caire

Le Conseil exécutif de l’Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) a examiné, lors de sa 112e session ordinaire au niveau ministériel tenue dimanche au Caire, les difficultés et les défis auxquels sont confrontées les institutions publiques, y compris les ministères de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Réforme administrative, mettant en avant les meilleures pratiques pour faire face à ces difficultés, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les membres du conseil exécutif de l’OADA ont souligné l'importance de développer et d'améliorer les capacités des institutions arabes, et de renforcer les compétences et capacités des ressources humaines pour relever les défis imposés par la pandémie de Covid-19, appelant à une révision des mécanismes et procédures pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire ainsi qu’à placer ces transformations au centre des plans et programmes. Intervenant à cette occasion, le ministre saoudien des Ressources humaines et du Développement social, Ahmed Ben Sulaiman Al-Rajhi, dont le pays a présidé cette 112e session, a fait observer que la pandémie du nouveau coronavirus a été à l'origine de nombreux obstacles dans le processus de développement et de réformes économiques et sociales initiées dans les pays arabes. Le développement administratif est l'un des secteurs qui ont été touchés directement et indirectement par les conséquences de la crise sanitaire, a-t-il relevé, insistant sur la nécessité d’une révision des mécanismes et procédures de gestion de cette crise pour faire avancer le développement administratif dans les pays arabes. Au cours de cette réunion, le Maroc a présenté plusieurs propositions destinées à la préparation d'une stratégie globale de l'organisation arabe pour la période à venir. Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ahmed Al-Amoumri, a mis l’accent sur le rôle important de la digitalisation afin d’accompagner les changements accélérés au sein des administrations et institutions publiques arabes, estimant que la numérisation est à même de créer une réconciliation entre le citoyen et l'administration en garantissant des services rapides et de qualité au moindre coût. Il a, par ailleurs, exprimé la disposition du Maroc à partager l'expérience qu'il a accumulée dans le domaine de la gestion administrative avec les pays arabes. Lors de cette réunion, le Conseil exécutif de l’OADA a examiné le rapport d'activités de l'organisation pour l'année 2020 concernant les réalisations accomplies en matière de programmes de formation, de production intellectuelle, d’édition scientifique, des consultations et de bibliothèque numérique. Créée en 1961, l'OADA est une organisation spécialisée relevant de la Ligue arabe, qui a pour objectif le développement administratif dans les pays arabes. L’organisation comprend parmi ses membres le Maroc, les Emirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, le Soudan, Oman, le Koweït et l'Egypte.