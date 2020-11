Les consuls généraux accrédités à Laâyoune assistent à l’inauguration de projets de développement

Depuis la récupération par le Royaume de ses provinces sahariennes et dans le souci de hisser ces provinces au niveau de développement des autres régions, l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte a toujours été l’occasion d’inaugurer des projets de développement ou de donner le coup d’envoi d’autres.



Les inaugurations marquant la célébration du 45ème anniversaire et qui se sont déroulées le 6 novembre sont particulières. Ces inaugurations qui bravent la pandémie du coronavirus qui endeuille la planète ont connu la présence des consuls généraux représentant leurs pays respectifs dans ces régions. Les consuls ont pu témoigner des efforts déployés par le Royaume pour le développement des provinces sahariennes, à travers l’inauguration de projets socioéconomiques dans différents quartiers de la ville. Cette participation des consuls généraux des Emirats Arabes Unis et des pays africains fait suite à l’ouverture de leurs consulats à Laâyoune, une forme de soutien clair à l’intégrité territoriale du Royaume.



L’ouverture des consulats généraux à Laâyoune et Dakhla constitue une étape importante à même de renforcer les relations du Maroc avec différents pays africains et arabes. Cela aura des retombées positives grâce à une série de partenariats économique, culturel et sportif avec divers acteurs locaux de Laâyoune et Dakhla.



