Les confidences de Jennifer Aniston sur son enfance

La vie des stars n'est pas toujours aussi brillante et magique qu'on ne le croit. C'est le cas de celle de Jennifer Aniston qui vient d'avouer qu'enfant, tout n'a pas été rose pour elle !

Jennifer Aniston s'est prêtée au jeu des questions/réponses aux côtés de l'actrice Sandra Bullock pour le magazine Interview. Et apparemment, son inébranlable sourire serait due à une enfance pas si facile... En effet, les membres de sa famille n'étaient "pas vraiment bienveillants" entre eux selon ses dires.

L'actrice, qui vient de fêter ses 51 ans le 11 février dernier, a admis que cette atmosphère particulière faisait qu'elle ne se sentait" pas en sécurité". Au quotidien, elle se force donc à mettre en avant "la joie et la positivité"... comme sur son compte Instagram ! Avec ses nombreux clichés d'elle petite, seule ou aux côtés de son père, on n'aurait jamais pu imaginer que l'ex-femme de Brad Pitt avait vécu une enfance "déstabilisante", selon ses propres mots.

Alors quand les choses ne vont pas dans la bonne direction... Jennifer Aniston se tourne toujours vers son passé. "Quand on est témoin de certains comportements humains, on se dit : je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être ça. Je ne veux pas faire l'expérience de ce sentiment qui s'empare de mon corps. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit en contact avec ce sentiment", explique la star de la série Friends.

Même si elle ne le précise pas, Jennifer Aniston a été marquée par le divorce de ses parents, Nancy Dow et John Aniston, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Ils l'ont néanmoins toujours soutenue et aidée à voir le verre à moitié plein. "Je crois que je devrais remercier mes parents. On peut être en colère, ou être un martyr, ou alors vous pouvez vous dire : vous avez des citrons ? Faisons une limonade", raconte l'inoubliable Rachel Green. Et c'est sûrement le secret de sa belle et longue carrière d'actrice !