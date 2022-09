Les concours d'accès aux cycles de la police soumis à une charte intégrée et transparente

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a traité récemment plusieurs affaires de fraude dont les auteurs présumés recourent à l’escroquerie, par le biais d'allégations fausses et trompeuses visant à induire leurs victimes en erreur et de les délester d’importantes sommes d’argent en contrepartie d'une intermédiation en vue de leur recrutement dans les rangs de la police.



La DGSN précise dans un communiqué que ses services ont veillé à approfondir les enquêtes à ce sujet sous la supervision du parquet compétent, le but étant de confondre tous les acteurs impliqués dans ces actes criminels et de sévir contre ce genre d’affaires qui portent atteinte aux biens et aux possessions et donnent une image erronée des concours d’accès à la fonction de police.



Malgré l’approche intégrée adoptée par les services de la DGSN afin de faire connaître sa nouvelle charte de recrutement, articulée autour de la transparence, de la méritocratie et de l’égalité des chances, et malgré la communication institutionnelle continue visant à signaler ce genre de pratiques frauduleuses, le communiqué déplore la poursuite de ces actes criminels qui continuent de faire de nouvelles victimes.



Dans le cadre du renforcement du mécanisme de lutte contre la criminalité, la DGSN rappelle que les concours d’accès aux cycles de la police sont soumis à une charte intégrée visant à mettre fin aux différentes formes de triche et à renforcer les mécanismes de transparence, de manière à ériger le mérite et la compétence en prérequis unique pour passer et réussir ses concours.



La DGSN appelle l’ensemble des candidats à faire preuve de vigilance quant aux annonces trompeuses et frauduleuses alléguant une quelconque intermédiation dans le processus d’accès à la fonction de police contre des sommes d’argent et les encourage à dénoncer les auteurs de ces allégations pour répondre de leurs actes conformément à la loi en vigueur, conclut le communiqué.