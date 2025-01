Les communes de Lagouira et Dakar s’engagent à renforcer leur coopération décentralisée

Une délégation de la Commune de Lagouira accompagnée d’opérateurs économiques de la province d’Aousserd séjourne actuellement dans la capitale sénégalaise Dakar pour une visite axée sur les initiatives visant à renforcer la coopération décentralisée et à explorer les opportunités d’investissement et de partenariat bilatéral.



Mardi, la délégation marocaine a tenu une séance de travail au ministère des Collectivités territoriales sénégalais, ainsi qu’avec les élus de la commune dakaroise de Gueule Tapée Fass Colobane consacrée à l’échange d'expériences dans le domaine de la gestion des affaires communales et à l'examen des moyens de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre les opérateurs marocains et leurs homologues sénégalais.



Lors de cette rencontre, l’accent a été mis également sur les relations “exemplaires” et “séculaires” liant le Maroc et le Sénégal ainsi que sur les opportunités d’investissements dans les secteurs du tourisme, l’agriculture et la pêche.



Pour renforcer ce partenariat, la délégation marocaine a proposé l’organisation prochainement des journées sénégalaises à Dakhla, axées sur les volets économique, culturel et sportif.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil communal de Lagouira, Abdelfattah Ahl El Makki, qui a conduit la délégation marocaine, a affirmé que cette visite s’inscrit dans le cadre de l'accord du partenariat qui lie la Commune de Lagouira à celle de Gueule Tapée Fass Colobane, signé en 2010 dans le but de promouvoir la coopération entre les deux collectivités.



De son côté, le directeur de la coopération décentralisée au ministère sénégalais des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Papa Ngor Thiao, a souligné que la rencontre avec la délégation marocaine a porté sur l’examen de la politique de la décentralisation dans les deux pays.



“Cette expérience est un axe de partenariat qui se porte bien", a-t-il dit, préconisant la mise en place d’un dispositif à même d’accompagner toutes les initiatives de coopération décentralisée entre le Maroc et le Sénégal. Pour le responsable sénégalais, cette coopération multiforme est orientée vers des projets de territoires structuraux.



Pour sa part, le maire de la commune Gueule Tapée Fass Colobane, Abdoul Aziz Paye, a fait part d’un échange autour d’un partenariat “fécond” entre les deux entités, appelant à élargir le champ de la coopération décentralisée à d'autres communes du Sénégal.



Par ailleurs, le Directeur du Centre stratégique sur le Sahara et l’Afrique, Abdelfattah El Fatihi, qui fait partie de la délégation marocaine, a animé une conférence sur les relations entre le Maroc et le Sénégal dans laquelle il a souligné les relations stratégiques et les rapports historiques liant les deux pays et réaffirmé la volonté partagée de faire du partenariat bilatéral un modèle exceptionnel de coopération inter-africaine.



Dans ce sens, M. El Fatihi a mis en valeur les nombreuses visites effectuées par SM le Roi Mohammed VI au Sénégal, qualifiant ce pays de “partenaire important” pour le Maroc.

Évoquant la question du Sahara marocain, le conférencier a mis en exergue la position de soutien du Sénégal à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume pour trouver une solution définitive à ce différend régional.