Les communes de Lagouira et Bignona décident de renforcer leurs capacités institutionnelles et techniques

La commune de Lagouira et celle de Bignona au Sénégal ont convenu de renforcer leurs capacités institutionnelles et techniques aux termes d'un mémorandum d'entente signé mercredi à Dakar entre les deux collectivités.



Paraphé par les présidents des deux communes, respectivement Abdelfattah Ahl Makki et Bacary Diatta, ce mémorandum d'entente vise à promouvoir le développement économique local, encourager les échanges culturels, éducatifs et sociaux et faciliter la réalisation de projets conjoints dans les domaines prioritaires identifiés, outre la contribution à la réalisation des Objectifs de développement durable.



Il porte aussi sur l’échange de bonnes pratiques pédagogiques, la promotion de l'agriculture durable, le partage d'expériences sur la gestion des ressources agricoles, le renforcement des services de santé communautaire, la promotion du tourisme local et solidaire, ainsi que le soutien des initiatives d’entrepreneuriat locales.



S’exprimant à cette occasion, le président de la commune de Lagouira a souligné que les collectivités territoriales occupent une place constitutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle essentielle, d’autant plus qu’elles sont considérées comme un partenaire de l'Etat dans la conception et la mise en œuvre des projets de développement et d'investissement au niveau territorial.



Pour M. Ahl Makki, les collectivités territoriales qui représentent l'épine dorsale du système de décentralisation au Maroc, autour de laquelle s'articulent les projets de développement économique, social et culturel, jouent un rôle fondamental dans la réalisation des infrastructures de proximité et la promotion des services essentiels liés à la vie quotidienne des citoyens.



Dans une déclaration à la MAP, le maire de la commune sénégalaise a indiqué pour sa part que le mémorandum d'entente vise à consolider la coopération décentralisée entre les deux collectivités en particulier et à consolider les relations "séculaires" liant le Maroc et le Sénégal en général.



Par la même occasion, il a été procédé à la signature d’un avenant relatif à la convention de partenariat entre les communes de Lagouira et de Gueule Tapée-Fass-Colobane (région de Dakar), signée en 2010. L'avenant porte sur l’échange de compétences, l’organisation de foires et de marchés pour faciliter l’écoulement des produits, outre l’organisation d'évènements culturels communs et la création de centres socio-culturels.



De son côté, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a considéré que ces initiatives territoriales "ont une signification particulière, car elles nous réconfortent profondément dans notre action quotidienne et dans nos efforts constants" pour rapprocher nos pays et nos peuples, tisser des liens solides, bâtir des ponts et promouvoir une compréhension mutuelle.



Dans ce sens, M. Naciri a relevé un énorme potentiel de coopération mutuellement bénéfique existant entre le Maroc et le Sénégal, deux pays frères, et qu'il incombe tant aux responsables centraux que locaux de fructifier ces opportunités, faisant savoir que les créneaux de coopération concernent tous les secteurs, notamment le social, l’économique et le spirituel, offrant ainsi un vaste champ d'action pour renforcer les liens entre les deux peuples et stimuler le développement de nos communes.



Dans cette optique, le diplomate marocain s'est dit convaincu que la décentralisation est l'un des leviers les plus puissants pour une transformation véritablement inclusive, capable de répondre aux défis contemporains. La commune de Lagouira, par exemple, peut devenir la porte d’entrée du Sénégal vers le Maghreb et l’Europe, tandis que les communes sénégalaises peuvent servir d’entrée stratégique à l'Afrique de l’Ouest, a-t-il dit.



"Nous sommes tous appelés à redoubler d’efforts et à intensifier notre engagement, afin de nous aligner sur la forte détermination de nos très Hautes Autorités. L’axe Rabat-Dakar a été clairement défini comme un modèle de coopération et d'intégration africaine, un modèle que nous devons faire prospérer à travers des actions concrètes et des partenariats solides", a-t-il insisté.



Une délégation de la commune de Lagouira accompagnée d’opérateurs économiques de la province d’Aousserd séjourne actuellement dans la capitale sénégalaise Dakar pour une visite axée sur les initiatives visant à renforcer la coopération décentralisée et à explorer les opportunités d’investissement et du partenariat bilatéral.