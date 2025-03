Les chaînes nationales dominent le prime time au 1er jour de la programmation spéciale Ramadan

Concert



Le théâtre Riad Sultan de Tanger abrite, le 8 mars, la deuxième édition du concert "Andalousies de Ramadan". Ce concert de musique andalouse sera interprété par l'orchestre Mohamed Larbi Temsamani, sous la direction de Mohamed Amina Akrami.

Cet orchestre, qui représente l'école tétouanie de musique andalouse, a participé à plusieurs festivités et événements culturels au Maroc, en France, en Angleterre, en Espagne et en Russie, ainsi que dans plusieurs pays arabes.



Convention



L’Institut français et l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger ont signé, récemment, une convention de partenariat portant sur les domaines éducatif et culturel.

Cette alliance vise, selon l’Institut français de Tanger, à renforcer les liens entre les deux institutions, en favorisant l’apprentissage et la certification en langue française et l’accompagnement à la mobilité étudiante.

La convention prévoit également l’organisation de formations innovantes en faveur des formateurs de part et d’autre et le développement d’activités culturelles et artistiques à Tanger.



Atelier



L’Institut Cervantes de Tétouan a organisé, mercredi, un atelier de recyclage des déchets du quotidien, notamment le carton et les bouteilles. Cet atelier, encadré par l’artiste mexicain Juan Pablo Chipe, vise à donner une autre vie aux déchets du quotidien en transformant ces matériaux en pièces originales d'usage quotidien et en œuvres d'art.

Juan Pablo Chipe est un artiste multidisciplinaire qui crée des oeuvres combinant des matériaux recyclables tels que le carton, le plastique, le papier, l’aluminium ou tout autre matériau. Son art est influencé par le pop art, le junk art, la publicité, la mode et le graphisme.