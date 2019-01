Les best-sellers de Roald Dahl bientôt en séries animées sur Netflix

Netflix va produire une adaptation animée des romans les plus célèbres de l'écrivain britannique Roald Dahl. Parmi ceux-ci, les best-sellers "Charlie et la chocolaterie", "Matilda" ou "Le BGG - Le bon gros géant". La plateforme a passé un accord avec les héritiers du géant de la littérature jeunesse décédé en 1990, qui a vendu plus de 200 millions de livres dans le monde.

La plupart de ses ouvrages ont déjà fait l'objet de multiples adaptations, au théâtre et au cinéma, notamment "Charlie", passé sur grand écran une première fois en 1971 et une autre en 2005. Il s'agissait, pour celles qui ont connu le plus de succès, de transpositions avec de vrais acteurs, à l'exception de "Fantastic Mr Fox", filmé selon le procédé du "stop-motion" ou animation en volume. Les adaptations de Netflix ne seront pas des films mais des séries en plusieurs épisodes, sur la base des livres de Roald Dahl, dans lesquels la plateforme va "puiser". "Netflix souhaite rester fidèle à l'esprit et au ton de l'auteur, tout en créant un univers original qui dépasse le cadre des livres", a indiqué le service de vidéo en ligne dans son communiqué conjoint avec les héritiers de Roald Dahl.

"Notre mission, volontairement ambitieuse, est de permettre à autant d'enfants que possible de découvrir la magie unique et le message positif qui émanent des histoires de Roald Dahl", a déclaré Felicity Dahl, veuve de l'écrivain, citée dans le communiqué.

"Nous avons pour ambition de réinventer les aventures de nombreux personnages emblématiques de Dahl de manière innovante et contemporaine", a commenté, pour sa part, Melissa Cobb, vice-présidente des contenus enfants et familles au sein de Netflix. L'accord porte sur 16 titres au total. La production de la première série d'animation basée sur l'univers de Roald Dahl doit démarrer en 2019.