Les barrages n'ont pas été endommagés

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a démenti, jeudi, les "fausses informations" véhiculées sur les réseaux sociaux faisant état de dommages causés à certains barrages de la province d’Al Haouz suite au séisme qui a secoué, le 8 septembre, plusieurs régions du Maroc, notamment les barrages de Lalla Takerkoust, Yacoub Al Mansour et Abou Abbas Sebti.

Dans un communiqué, le ministère affirme que ces informations sont "fausses" et assure les citoyens du bon état et du fonctionnement normal des barrages susmentionnés.



Le ministère indique également avoir procédé dès la nuit du 8 septembre au contrôle de l’ensemble des barrages du Royaume, en cours d’exploitation ou en cours de construction, soulignant que ces structures hydrauliques n’ont subi aucun dégât suite au tremblement de terre.



Le suivi de l'état de tous les barrages du Royaume est assuré en permanence par la cellule de suivi au niveau central à la Direction générale de l’hydraulique, ainsi que par des équipes techniques relevant des agences des bassins hydrauliques, soutenues par des experts des bureaux d’études, ajoute la même source, précisant qu’aucun dysfonctionnement n'a été enregistré au niveau d'aucun barrage sur le territoire national.



Le ministère exhorte les citoyens à être plus vigilants quant à l'exactitude et la crédibilité des informations véhiculées sur les effets du séisme, conclut le communiqué.