Mercredi 28 Janvier 2026

Les barrages du bassin de Sebou affichent un taux de remplissage de 66,1%
Les barrages relevant de la zone d’action de l'Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS) affichent, au 27 janvier, un taux de remplissage de 66,1%.

Ces barrages, au nombre de 11, enregistrent un volume de retenues de plus de 3,67 milliards de mètres cubes, selon les données publiées sur la plateforme "Maa dialna", du ministère de l'Equipement et de l'Eau.

Le barrage Al Wahda, qui joue un rôle capital dans l’irrigation de la plaine du Gharb et sa protection contre les crues de l’oued Ouergha, enregistre, à lui seul, une retenue de 2,516 MMm3 et un taux de remplissage de 71,4%, contre seulement 39% à la même date de l’année dernière.

Le barrage Idriss 1er, quant à lui, enregistre un taux de retenue de près de 56,2% contre seulement 24% l’an dernier.

Le bassin de Sebou compte, outre 11 grands barrages, 51 petits barrages et lacs collinaires.
Considéré comme l’un des bassins les plus importants du Royaume, le bassin de Sebou, d’une superficie d’environ 40.000 km2, irrigue des activités agricoles et industrielles qui contribuent de façon importante à l’économie nationale.

Le volume global des réserves des grands barrages à l’échelle nationale s’élève à plus de 9 milliards de m3, soit un taux de remplissage avoisinant 53,9%, d'après le ministère.


