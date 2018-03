Les atouts de la destination Maroc présentés à Saint-Domingue

Une rencontre sur les opportunités touristiques marocaines a eu lieu récemment à Saint-Domingue, en présence des principaux tour-opérateurs dominicains et des représentants de la presse spécialisée.

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur du Maroc à Saint-Domingue, Zakaria El Goumri, a animé une conférence sous le thème "Maroc, le pays de toutes les destinations" pour mettre en relief les atouts de la destination Maroc, et à laquelle ont été conviés les professionnels du secteur touristique dominicain, ainsi que des membres de la communauté marocaine, rapporte la MAP.

Cette rencontre, organisée à la résidence du Royaume en République Dominicaine, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir le rayonnement de la destination Maroc dans le monde et à répondre à l'intérêt grandissant des opérateurs touristiques et des citoyens dominicains à l’égard du Royaume.

Après avoir observé que le nombre de demandes de visa catégorie "tourisme" a augmenté de manière significative depuis 2017, de même que la commercialisation croissante des packages "Marruecos", M. El Goumri a indiqué que cette action de communication a pour objectif de créer des liens solides avec les professionnels du secteur en vue de procéder, à terme, à la conclusion d’un partenariat effectif entre les professionnels des deux pays.

A cette occasion, un grand nombre de participants ont annoncé leur intention de se rendre au Maroc, au cours du mois d’août 2018, en vue d’effectuer une mission de prospection, a-t-il fait savoir, ajoutant que l'objectif étant de renforcer davantage le positionnement de la destination Maroc sur ce marché à fort potentiel et d’asseoir sa renommée auprès des gens de la profession ayant répondu présent à cet événement.

L'ambassadeur a, également, mis en avant le fait que la destination Maroc est devenue incontournable en raison de ses nombreux atouts, tels que la stabilité politique et sécuritaire, un patrimoine historique, culturel et architectural riche et varié, une proximité géographique et linguistico-culturelle avec l’Europe, des infrastructures modernes, ainsi que des avancées réalisées en matière de consolidation de l’Etat de droit.

A cet égard, M. El Goumri n’a pas manqué de faire une présentation de l’offre touristique marocaine caractérisée par des produits diversifiés et des services de qualité, en vue de répondre au mieux aux exigences des touristes en quête de découverte, d’expérience unique et de nouveautés. Passant en revue les grandes lignes de la stratégie touristique nationale "Vision2020", impulsée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il a souligné que le développement du secteur touristique au Maroc s’appuyait désormais sur des principes de durabilité, dont notamment la préservation de l’environnement, du patrimoine culturel et des populations locales.

L’accent a également été mis sur les similitudes existantes entre le Maroc et la République Dominicaine du point de vue historique, culturel et linguistique, à travers notamment l’héritage arabo-andalou du Royaume, la culture hispanophone qui a traversé l’océan atlantique grâce à Christophe Colomb, l’influence de l’arabe sur la langue espagnole, et le paysage linguistique marocain dont l’espagnol fait partie, étant pratiqué par près de 6 % de la population.

Les participants à cette rencontre ont eu droit à la diffusion d’une vidéo promotionnelle du Maroc, à l’exposition d’une sélection d’articles de l’artisanat marocain, et à une fiche relative au Maroc, à un CD avec une vidéo promotionnelle du Royaume et des photos, ainsi qu'à une brochure sur la destination Maroc.